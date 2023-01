Samsung heeft twee indrukwekkende nieuwe curved monitors onthuld tijdens CES 2023

CES is dé plek voor alle nieuwe vreemde en interessante technologie en dit jaar heeft Samsung een aantal nieuwe curved monitors meegenomen naar het evenement in Las Vegas. Curved displays worden steeds populairder voor gamers en voor professioneel en creatief gebruik. Daarom zijn deze Samsung Odyssey-producten zeker een welkome toevoeging aan de line-up.

De twee meest interessante monitors die Samsung tijdens CES 2023 heeft laten zien, zijn de Odyssey Neo G9 en de Odyssey OLED G9.

Odyssey Neo G9

(Image credit: Future)

De Odyssey Neo G9 is 's werelds eerste 'dual-UHD' gaming-monitor met een resolutie van 7.680 x 2.160. Het scherm heeft een enorme ultrawide beeldverhouding van 32:9 en het gaat dus om een curved display. Deze enorme 57-inch monitor heeft een curve van 1000R om ongeveer een halve cirkel om de gebruikers heen te maken voor extra inlevingsvermogen voor gamers en liefhebbers van gebogen schermen.

Samsung biedt op dit apparaat ook voor het eerst ondersteuning voor DisplayPort 2.1. Dat betekent dat data twee keer zo snel kan worden verzonden dan met DisplayPort 1.4. Dat is zeker interessant voor mensen die net een nieuwe AMD Radeon RX 7900 XTX- of XT GPU hebben gekocht, want die grafische kaarten bieden ondersteuning voor DisplayPort 2.1.

Uit een aantal specifieke functies blijkt dat de Odyssey Neo G9 ontworpen is voor gamers als voornaamste doelgroep. Het matte scherm zorgt voor minder weerspiegelingen en dus minder afleiding van bijvoorbeeld zonlicht van buiten of de RGB-verlichting van je gaming-setup.

Er is nog geen prijs bekendgemaakt voor de monitor, maar we staan al te popelen om deze gigant in het echt te zien en te kunnen reviewen.

Odyssey OLED G9

(Image credit: Samsung )

De OLED G9 maakt ook gebruik van dezelfde 32:9-beeldverhouding en 240Hz-verversingssnelheid, maar dan op een iets minder belachelijk groot scherm van 49 inch. Deze monitor heeft een curve van 1800R en is vooral gefocust op kleurweergave.

De Odyssey OLED G9 heeft een 'dual-QHD'-resolutie en gebruikt quantum dot-technologie om per pixel de verlichting te regelen voor een zo dynamische en scherp mogelijk contrast. Het doel van dit scherm is om de beste sRGB-ervaring en de beste zwartwaardes te leveren, zonder kleurfilters te gebruiken.

Je krijgt hier ook toegang tot apps, zoals Prime Video, Netflix en YouTube door middel van de Samsung Smart Hub. Daarmee kan je dus zelfs content bekijken zonder een volledige pc-setup te hebben. Ook kun je op het scherm zelf toegang krijgen tot de Samsung Gaming Hub, waar je gebruik kan maken van cloud gaming via onder andere Xbox Game Pass en Nvidia GeForce Now, zonder een console nodig te hebben. De focus op een geweldige kleurweergave en de integratie van alle streaming apps zorgt ervoor dat dit een zeer aantrekkelijke monitor is, die misschien eigenlijk nog meer lijkt op een smart-tv.

Over het algemeen lijkt de Odyssey OLED G9 ons de perfecte monitor voor de meer casual gamers die niet willen investeren in een volledige pc-gaming-setup of voor iedereen die ook wel kan genieten van een soort thuisbioscoopervaring en af en toe ook wel wat wil gamen. Ook voor dit model is nog geen officiële prijs bekend, maar zodra we meer weten, zullen we je op de hoogte houden.