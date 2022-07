'Samsung schrapt dieptecamera op nieuwe budgetsmartphones'

Samsung lijkt voor kwaliteit over kwantiteit te gaan. Volgens recente geruchten krijgen de Galaxy A54, de Galaxy A34, en Galaxy A24 een lens minder dan hun voorgangers.

Volgens The Elec (opens in new tab) krijgen deze smartphones geen dieptesensor, waardoor ze een camera-opzet hebben van ‘slechts’ drie lenzen. De Galaxy A53, de Galaxy A33 en de Galaxy A23 beschikken allemaal over een quad-lens configuratie.

Vergis je niet, dit is goed nieuws. Een goede dieptesensor kan helpen bij het maken van prachtige portretfoto’s en dergelijke, maar door de matige prestaties zijn dieptesensoren bij budget smartphones vaker een verspilling dan een toevoeging

Het zou een ander verhaal zijn als Samsung de dieptesensoren zou verwijderen, maar verder niets extra’s zou doen. The Elec beweert echter dat Samsung zich richt op het verbeteren van de overgebleven camera’s. Het geld dat normaal in de dieptesensor wordt gestopt, komt nu ergens anders van pas.

De Samsung Galaxy A54 krijgt naar verluidt een 50MP primaire camera, een 5MP groothoekcamera en een 5MP macro-camera. De Galaxy A34 krijgt naar verluidt een 48MP primaire camera, een 8MP groothoekcamera, en een 5MP macro-camera. De Galaxy A24 beschikt over een 50MP primaire camera, 8MP groothoekcamera en een 5MP macro-camera.

De Samsung Galaxy A24 beschikt verrassend genoeg over de meeste megapixels, en is het goedkoopste van de drie smartphones. De Galaxy A54, de ‘premium’ optie van de drie, heeft juist de minste megapixels. Dit laat echter meteen zien dat het aantal megapixels niet alles is.

De Samsung Galaxy A34 komt waarschijnlijk in maart uit en de Galaxy A54 in april. Er is nog niets bekend over de Samsung Galaxy A24. De Galaxy A23 kwam dit jaar in maart uit, dus is de kans groot dat de Galaxy A24 in maart van 2023 uitkomt.

(Image credit: Future)

Analyse: kwaliteit over kwantiteit

Wij verwelkomen deze geruchten met open armen. Een quad-lens opzet klinkt interessant, maar in de praktijk stelt dit vaak teleur. We hebben liever betere camera’s dan meer camera’s.

Maar waarom zou Samsung daar stoppen? Misschien is het ook een goed idee om de macrolenzen te schrappen. Macrolenzen op goedkopere telefoons zien er leuk uit op de doos, maar ze voegen bijna niets toe. De macro-camera’s op de Samsung Galaxy A54, A34 en A24 zijn 5MP, dus dan verwachten we er al weinig van. Het zou beter zijn als Samsung de macrolens weglaat, of er daadwerkelijk wat moeite in steekt.

Dit is hoe dan ook een stap in de goede richting.