Samsung presenteert Galaxy A90 met 5G

Het is officieel! Samsung heeft de komst van de Galaxy A90 met 5G bevestigd. De smartphone uit de A-serie biedt dezelfde verbinding die de luxere modellen ook hebben, maar dan voor een veel lagere prijs.

De Galaxy A90 draait op een Qualcomm Snapdragon 855 met daarin een 5G-modem, maar de 5G verbinding is wel beperkt.

De Samsung Galaxy A90 verschijnt morgen, op woensdag 4 september in Zuid-Korea. De adviesprijs moet nog worden onthuld door Samsung, volgens geruchten zou het toestel rond de 676 euro gaan kosten.

Vooralsnog is de A90 alleen in Zuid-Korea verkrijgbaar, later volgen andere landen meldt Samsung. Maar wanneer dit zal zijn maken ze niet bekend en aangezien we hier nog geen 5G hebben, zal dat ook nog wel even duren.

(Image credit: Samsung)

De Galaxy A90 beschikt over een 6.7-inch FHD+ (1,080 x 2,400) Amoled display en een drievoudige cameraset achteraan. Deze set bestaat uit een 48MP camera, een camera met ultragroothoeklens met een beeldhoek van 123 graden en een sensor van 8MP. De derde camera heeft een dieptesensor voor het vervagen van de achtergrond en het scherpstellen van het hoofdobject.

Aan de voorkant van de smartphone is een 32 megapixel camera te vinden met een vergelijkbaar arsenaal die je selfies nóg beter maakt. Ook zit er een kleine notch op.

Samsung meldt ook dat de A90 een Game Booster modus bevat, 6GB of 8GB RAM geheugen heeft en 128GB opslag wat uitgebreid kan worden met een microSD kaart. Verder heeft het toestel een batterij van 4500mAh met 25W supersnel laden, een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning. Ook kun je de smartphone aansluiten op een tv of computerscherm met de DeX software van Samsung.

De Galaxy A90 verschijnt in twee kleuren, zwart of wit en zal dus eerst te koop zijn in Zuid-Korea. Australië wordt als tweede land genoemd waar het toestel verkrijgbaar zal zijn.