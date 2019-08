Specificaties onthuld van de Samsung Galaxy A90 en A91

Op de Hongaarse Samsung-website zijn onthullingen gedaan over de Galaxy A90 en A91.

Op de pagina is een oplader te zien van 45W geschikt voor de Samsung Galaxy Note 10 Plus. Zowel de Galaxy A90 als de 91 zouden compatibel zijn met deze oplader. Hij wordt echter alleen ondersteund op de A91, op de Galaxy A90 5G wordt 25W ondersteund.

Volgens eerdere geruchten zouden beide smartphones een 6,7-inch AMOLED-scherm krijgen met in-screen vingerafdrukscanner.

108MP-camera

Naar verluidt zou de Galaxy A91 beschikken over een viervoudige camera achteraan, waar mogelijk een lens van 108MP bijhoort. De primaire camera zou een lens hebben van 48MP.

De A90-modellen zouden uitgerust zijn met een Snapdragon 855 processor en 6GB werkgeheugen.

Het is nog maar de vraag of de Galaxy A90 ook in Nederland en België wordt verkocht, dit heeft voornamelijk te maken met het 5G netwerk dat hier nog niet aanwezig is.

Volgens geruchten wordt de Samsung Galaxy A90 binnenkort wel gelanceerd in China. De A91 zou volgend jaar uitkomen.