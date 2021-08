Samsung Galaxy Watch 4 ondersteunt mogelijk zowel Google Assistant als Bixby

De Samsung Galaxy Watch 4 ondersteunt mogelijk zowel Bixby, de stemassistent van Samsung, als Google Assistant, volgens een nieuw gerucht.

We hadden al een licht vermoeden dat de Samsung Galaxy Watch 4 enkele handige functies van Wear OS van Google zou krijgen. Beide bedrijven werken immers samen aan Wear OS 3, het besturingssysteem dat op Google IO 2021 werd onthuld. We hadden tot nu toe nog geen informatie over de functies die gedeeld zouden worden. Het nieuws dat de smartwatch mogelijk met Google Assistant komt, is zeer interessant.

Leaker SnoopyTech reageerde op een tweet van 9to5Google over de Galaxy Watch 4. In zijn reactie meldt hij dat de smartwatch met zowel Google Assistant als Bixby komt:

Also: Google Assistant or BixbyAugust 2, 2021 See more

9to5Google verklaart in een bericht dat er in de code van de app van Wear OS een verwijzing staat naar ondersteuning voor een 'bijkomende assistent'. Dat duidt op een alternatief voor Google Assistant. Er is ook bewijs dat de bijkomende stemassistent, wat Bixby of zelfs Alexa van Amazon kan zijn, zijn eigen Tile krijgt in de Wear OS-launcher.

Wat kan Samsung nog toevoegen aan Wear OS?

Bij de introductie van het partnerschap tussen Google en Samsung om hun besturingssystemen voor wearables samen te brengen, vroegen we ons af wat de voordelen voor gebruikers zouden zijn. Tijdens de bespreking van de samenwerking tijdens de Google IO 2021-keynote was er sprake van apps die tot dertig procent sneller opstarten, een betere batterijduur en vlottere overgang tussen apps.

Een daaropvolgende ontwikkelaarssessie meldt tevens de komst van een reeks back-end verbeteringen. Deze zouden de gebruikservaring verbeteren en het makkelijker maken voor ontwikkelaars om Tiles, de apps voor Wear OS, te maken.

Andere mogelijke upgrades lijken iets meer voor de hand liggend, waaronder een functie om terug naar je meest gebruikte app te gaan door twee keer op de functie-knop te drukken, een Google Maps-update die voor offline navigatie zorgt, meer robuuste gezondheidsinformatie die over apps gedeeld kan worden, en het aanpassen van de kleuren met jouw andere Android-toestellen via de Material You-synchronisatie van Android 12.

Wat zou Samsung nog aan Wear OS 3 kunnen toevoegen? Om te beginnen een sterker ecosysteem. De smartwatches van Samsung werken beter samen met andere producten, zoals de Samsung Galaxy Buds. Zelfs de smartphones van Samsung en de DeX-app voor tablets zorgen ervoor dat de Samsung Galaxy S21-reeks draadloos verbinding kan maken met externe schermen.

We zijn benieuwd naar wat Wear OS 3 precies toevoegt aan de Samsung Galaxy Watch 4. We hoeven gelukkig niet lang meer te wachten, want we verwachten dat de wearable zijn opwachting maakt op het Samsung Unpacked-event op 11 augustus.