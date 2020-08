Samsung Galaxy Watch 3 last-minute lek toont nieuw design

Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy Watch 3 later vandaag debuteert op het Unpacked-evenement van Samsung, maar enkele uren vóór de grote onthulling laat een nieuw lek ons het ontwerp van de nieuwe wearable beter dan ooit tevoren zien.

Een nieuwe gelekte video van Evleaks, een vaak correcte Twitter-leaker, toont ons het horloge vanuit vrijwel alle hoeken. De video vind je hieronder terug.

Dit nieuwe lek laat niet veel zien wat we nog niet specifiek van andere bronnen hebben vernomen, maar het versterkt wel de geruchten die we hebben gehoord over de te verwachten kleurvarianten, en het feit dat er twee verschillende maten van het horloge op de markt komen.

Eerdere geruchten wezen erop dat het horloge verschijnt in een 41mm- en een 45mm-versie. Blass maakt niet de exacte groottes bekend in het lek, maar suggereert wel dat er twee verschillende varianten in de verkoop gaan.

De kleur 'Mystic Bronze' is een kleur die herhaaldelijk is voorgekomen in teasers van Samsung, met name bij de te verwachten Samsung Galaxy Note 20. De video van Even Blass toont verder een zwarte versie van het horloge.

De video hierboven toont niet veel meer dan het design wat we mogen verwachten, en ook dat hebben we (zij het iets minder duidelijk) al eens eerder voorbij zien komen. Er zit geen audio bij de video, dus er worden geen features of iets dergelijks verklaard.

Voor meer info omtrent de nieuwe functies moeten we nog even geduld hebben tot vanmiddag. We hopen dan alles te horen over wat Samsung in petto heeft bij de nieuwe generatie van haar smartwatch.

Evan Blass heeft verder tal van details gedeeld over andere producten die vanmiddag op de agenda staan: de Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 (Ultra), Galaxy Tab S7 en Galaxy Buds Live. Daarover lees je in dit draadje meer.

Het Unpacked-evenement begint vandaag om 16:00 CEST. Wij vertellen je hoe je het Unpacked-evenement live kunt meekijken.