Samsung Galaxy Tab S8 leak: Ultra-model bijna net zo duur als iPad Pro?

Samsung is als een van de weinige Android-fabrikanten ook vrij actief op de tabletmarkt. Het produceert de betere Android-tablets van de markt, maar de fabrikant vraagt doorgaans ook een redelijke prijs voor kwaliteit. Een nieuw lek rondom de prijs van de Samsung Galaxy Tab S8-serie wijst op een wel heel prijzige tabletfamilie.

Een website genaamd Appuals, wat niet echt een bekende is in de wereld van leaks, is naar buiten gekomen met de prijzen van de nieuwe Samsung-tablets. Nogmaals: het is een vrij onbekende speler, dus neem de informatie in dit bericht met een flinke korrel zout. Het is tevens onduidelijk hoe de informatie bij deze website in handen is gekomen.

Volgens de website kent de Galaxy Tab S8 een adviesprijs tussen de 680 en 700 euro voor het basismodel, met 8GB RAM en 128GB aan opslaggeheugen. We hebben het dan over het wifi-model van de Tab S8.

Er zijn drie andere versies van de tablet te zien in de lijst hieronder. Zo zien we nog een wifi-model met 256GB opslaggeheugen, maar komt er ook een 5G-versie voor elke configuratie. We hebben alle prijzen hieronder neergezet.

Samsung Galaxy Tab S8 gelekte prijzen Connectiviteit RAM / Opslag Gelekte prijs Wi-Fi 8GB/128GB 680 - 700 euro Wi-Fi 8GB/256GB 730 - 750 euro 5G 8GB/128GB 830 - 850 euro 5G 8GB/256GB 880 - 900 euro

Je bent nogal duur uit als je gaat voor de meest uitgeruste modellen van de Tab S8, en dan hebben we het hier eigenlijk over het instapmodel van de S8-lijn. Hieronder behandelen we de Galaxy Tab S8 Plus.

Herinnering: we weten nog niet de exacte details van de tablets en hoe ze verschillen van elkaar, al is de grootte zeker een differentiërende factor.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus gelekte prijzen Connectiviteit RAM / Opslag Gelekte prijs Wi-Fi 8GB/128GB 880 - 900 euro Wi-Fi 8GB/256GB 930 - 950 euro 5G 8GB/128GB 1.040 - 1.060 euro 5G 8GB/256GB 1.090 - 1.110 euro

Als je de Tab S8 Plus al duur vindt op papier, houd dan je hart vast voor de Galaxy Tab S8 Ultra. Volgens de geruchten is de Ultra onder meer voorzien van een gigantisch 14 inch scherm.

Deze schermgrootte zou het apparaat ook groter maken dan het grootste iPad Pro-model, wat een schermdiagonaal kent van 12,9 inch. De gelekte prijzen suggereren dat de Tab S8 Ultra zich qua prijs in ieder geval kan meten met de nieuwste iPad Pro. Ter vergelijking: bij de release kende de iPad Pro 12.9 (2021) deze een adviesprijs van 1.219 euro.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra gelekte prijzen Connectiviteit RAM / Opslag Gelekte prijzen Wi-Fi 8GB/128GB 1.040 - 1.060 euro 5G 12GB/512GB 1.200 - 1.220 euro

Er lijken slechts twee configuraties van de Tab S8 Ultra op de markt te komen. Dat is opvallend, aangezien de grote concurrent van Apple in maar liefst tien verschillende configuraties beschikbaar is.

Met de Ultra-versie richt Samsung zich waarschijnlijk op de professionals die veel kracht, een groot scherm en heel veel opslaggeheugen nodig hebben.

Officiële details van de Galaxy Tab S8-serie laten nog even op zich wachten. Eerder rekenden we op een release samen met de Galaxy S22-familie in februari, maar daar zijn we niet meer zo zeker van.