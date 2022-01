Samsung Galaxy S22-leak onthult datum van release en volgende Unpacked

Het is weer die tijd van het jaar dat Samsung zijn nieuwste vlaggenschepen lanceert, en dit jaar is dat de Samsung Galaxy S22-reeks. Dit is een van de grootste releases in het begin van het jaar, en nu hebben we misschien eindelijk een datum wanneer de lancering plaats zal vinden.

De Zuid-Koreaanse website Digital Daily heeft uit interne bronnen van Samsung zelf een tijdsbepaling voor de release van de Galaxy S22 vernomen. Volgens de bron zal de volgende Samsung Unpacked dit jaar op 8 februari plaatsvinden. Dit is het grote evenement waar de S22, S22 Plus en S22 Ultra hoogstwaarschijnlijk hun opwachting zullen maken. De pre-orders zouden de volgende dag van start gaan.

Op 24 februari, twee weken later dus, zal je naar verluidt zelf met de smartphones aan de slag kunnen gaan, omdat ze dan verkrijgbaar zullen zijn.

In het bericht van Digital Daily werd er niets vermeld over de Galaxy Tab S8-reeks, die dan ook zou kunnen verschijnen. De kans bestaat dus dat deze pas later in het jaar opduikt.

Neem deze data voorlopig wel met een korreltje zout. Het is onmogelijk om de bron te weten te komen, dus we kunnen niet stellen of deze data kloppen. Dit gezegd hebbende, hebben we tot nu toe nog geen andere informatie of geruchten vernomen rond een datum voor het volgende Unpacked-event, dus we moeten het er maar mee doen.

Als Samsung Unpacked inderdaad op 8 februari plaatsvindt, dan zullen we er in de komende weken ongetwijfeld meer over horen. Blijf hoe dan ook zeker een kijkje nemen op TechRadar voor het laatste nieuws.