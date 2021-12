Samsung Galaxy S22-serie gelekt op video, schermen krijgen mogelijk downgrade

Er is vrijwel elke dag wel iets te melden over de te verschijnen Samsung Galaxy S22-serie. In onderstaande video zien we (als het goed is) voor het eerst de nieuwe toestellen op bewegend beeld.

Toegegeven: het gaat in de video om dummy-exemplaren. Zo dicht tegen de releasedatum aan verwachten we dat ze echter vrij accuraat zijn, zeker omdat ze afkomstig zijn van een doorgaans betrouwbare bron (@OnLeaks).

In de video zien we de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra, met als eerste de achterkant wat in beeld komt. Het design komt overeen met eerdere gelekte foto's. Vervolgens krijgen we de rest van het ontwerp te zien. De meest interessante vernieuwing is dat er ruimte is voor een S Pen in de onderste rand van de Galaxy S22 Ultra.

Een ander bericht vertelt ons meer over de mogelijke schermresoluties van de toestellen. In alle gevallen kan het lager uitvallen dan de Galaxy S21-serie.

Volgens @UniverseIce (een leaker met een degelijke reputatie) krijgen de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus een display met een resolutie van 1.080 x 2.340 pixels en een 19,5:9 beeldverhouding, terwijl de Samsung Galaxy S22 Ultra een 1.440 x 3.088 scherm krijgt met 19,3:9 beeldverhouding.

Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus zijn voorzien van 1.080 x 2.400 schermen, en de Samsung Galaxy S21 Ultra kent een 1.440 x 3.200 display.

Analyse: een lagere resolutie hoeft geen probleem te zijn

Een dip in de resolutie hoeft geen groot probleem te zijn. Naar verluidt zijn de Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus voorzien van een kleiner scherm in vergelijking met hun voorgangers.

Geruchten wijzen op een 6,06 inch display voor de S22 ten opzichte van 6,2 voor de S21, en een 6,55 inch display voor de S22 Plus, wat iets kleiner is dan de 6,7 inch van de S21Plus. De pixeldichtheid blijft door het kleinere scherm min of meer gelijk dan.

De Galaxy S22 Ultra gaat naar verluidt van 6,8 inch (S21 Ultra) naar 6,81 inch. Ook dan is de iets lagere resolutie niet problematisch, want het verschil lijkt op papier in ieder geval verwaarloosbaar.

We moeten nog even geduld hebben voordat we de Galaxy S22-serie in levende lijve gaan zien. De lancering verwachten we ergens in februari.

Via Phone Arena