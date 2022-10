Samsung Galaxy S22 camera krijgt flinke upgrade door Good Lock

De camera van de Samsung Galaxy S22 krijgt enkele stevige upgrades, dankzij One UI 5 en één van de beste apps die je voor deze smartphone kan vinden: Good Lock.

Samsung’s versie van Android 13 wordt eindelijk beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22. Van alle updates die mogelijk zijn door One UI 5, zijn de aanpassingen die de tool Good Lock gaat brengen aan de camera onze favoriet. Het zou zelfs van de Galaxy S22 wel eens één van de beste cameratelefoons op de markt kunnen maken.

Zoals aangekondigd via Samsung's Korean community forum (opens in new tab) (gespot door Android Central (opens in new tab)) zullen S22-toestellen die draaien op One UI 5 de mogelijkheid hebben om de nieuwe Camera Assistant te downloaden via Good Lock. Dankzij deze nieuwe feature wordt het een stuk makkelijker om mooie plaatjes te schieten met de primaire camera op je telefoon.

Image 1 of 2 Auto softening egaliseert het haar en gezicht (Image credit: Samsung ) Auto HDR voorkomt dat je foto's er flets uitzien in fel verlichte omgevingen. (Image credit: Samsung )

De eerste upgrades komen in de vorm van Auto lens switching, Auto HDR en Auto softening. Wanneer Auto lens switching is ingeschakeld, zal je telefoon automatisch van lens wisselen, afhankelijk van hoeveel je inzoomt. Met Auto softening zal iemands haar en gezicht er veel egaler uitzien en auto HDR zorgt ervoor dat elk aspect in je foto's nog duidelijker is, zelfs met fel tegenlicht.



De Camera Assistant zorgt ervoor dat je video's kan opnemen door de opnameknop ingedrukt te houden in fotomodus, en de optie om de sluitertijd van de groothoeklens te verhogen. Hiermee kan je een onderwerp in beweging nog beter vastleggen. Je kan zelfs aanpassen hoe lang de timer van de camera erover doet voor je een foto neemt en hoeveel beelden er worden gemaakt nadat de timer afgaat.

Als je gebruik wilt maken van deze en andere upgrades van Good Lock en de Camera Assistant moet je de app installeren en een Samsung smartphone hebben die draait op One UI 5. Op dit moment zijn dat de Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus en Samsung Galaxy S22 Ultra.

Good Lock downloaden

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is Good Lock geen app om je telefoon te beveiligen, maar een tool waarmee je de beste Samsung telefoons kan personaliseren.

De app is misschien niet heel bekend, maar het is wel één van de beste apps die je op je Galaxy smartphone kan downloaden. Je moet hem echter wel eerst zien te vinden.

Good Lock wordt niet standaard op een Samsung smartphone geïnstalleerd, maar is te vinden in de Galaxy Store (opens in new tab) (en niet de Google Play Store). Kijk uit naar de app Good Lock van Good Lock Labs. Het is een gratis download, met een icoontje zoals je hieronder kan zien.

(Image credit: Samsung)

Nadat je Good Lock hebt gedownload en geopend, heb je toegang tot alle beschikbare personalisaties. Je kan de werking van bepaalde apps aanpassen, zoals je Camera, maar evengoed de look en het geluid van je Samsung Galaxy smartphone veranderen dankzij de verschillende assistants.

Er zijn echt veel te veel opties om hier allemaal te bespreken, we zouden daarom adviseren om elke feature die jou interessant lijkt gewoon een keer uit te proberen. Sommigen zal je vreselijk vinden en meteen weer willen terugdraaien, maar andere instellingen gaan het gebruiksgemak en de ervaring van je telefoon sterk verbeteren.

En nu we het toch over het downloaden van apps hebben, kijk zeker een keer bij onze aanraders voor de beste Android apps die je op dit moment kan installeren.