Samsung Galaxy S21 cameragerucht: weinig verschil met Galaxy S20

De Samsung Galaxy S21 zou vrij sterk kunnen lijken op zijn voorganger, de Galaxy S20, als we de geruchten mogen geloven. Eerst toonde een gelekte render van de smartphone al een bijna identiek ontwerp en berichten van de fabricagelijn suggereren dat het dezelfde hoeveelheid camera's zal hebben.

Twitteraar @camie_ngo plaatste een afbeelding van wat openingen voor een camerablok moeten voorstellen, waarop te zien is hoe de camera van de Galaxy S21 eruit kan zien. Ook ondersteunt de afbeelding de eerdere smartphone-render op elke manier.

We moeten wel zeggen dat @camie_ngo geen bekende lekker is, maar op het profiel konden we een reeks gelijkaardige lekken terugvinden van Samsung-toestellen, zoals de Galaxy Note 20, waarop vrij accuraat te zien was hoe het camerablok eruit zou zien, en dat ver voor zijn tijd. Om die reden lijkt het een fabrieksmedewerker van Samsung te zijn met kennis van binnenin het bedrijf.

Een S21 met drie camera's is niet noodzakelijk slecht

휴대폰의 카메라 클러스터 공개 삼성의 다음 은하?#GalaxyS21 pic.twitter.com/JsuWzUS9SzOctober 22, 2020

Als dit lek klopt, dan zou de Samsung Galaxy S21 drie camera's aan de achterkant hebben, net zoals de Galaxy S20 - het is ook niet gek om te denken dat het ook dezelfde lenzen zijn, met een telelens en ultrawide lens die de hoofdsensor vergezellen.

Dus dit aspect van de smartphone wordt misschien geen grote upgrade, wat interessant is, aangezien smartphone-fabrikanten meestal meer en meer camera's willen toevoegen aan een toestel. Het hoeft echter niet slecht te zijn voor de Galaxy S21.

Als de aanpassing van de Galaxy S10 naar S20 ons iets kan zeggen, dan zijn er twee dingen die Samsung wil veranderen aan zijn toestellen: de sensoren en de software.

De camerasensoren van de Samsung Galaxy S21 zullen waarschijnlijk beter zijn dan de equivalenten in de S20, mogelijk als het op resolutie aankomt of qua pixelgrootte, zodat de camera meer licht kan 'zien' en betere foto's kan nemen.

Samsung innoveert ook graag met nieuwe camera-software - de S20 bracht ons Single Take, een handige nieuwe manier om foto's te nemen voor mensen die niet echt zo fotografie-gericht zijn. Misschien komt de S21 met nieuwe foto- of videomodi.

Ook al is het aantal camera's aan de achterkant hetzelfde, dit hoeft geen slecht teken te zijn. Het bijna-identieke ontwerp - indien de render klopt - boezemt ons iets minder vertrouwen in.

De Samsung Galaxy S21-reeks wordt verwacht in februari 2021 - of misschien zelfs al januari, zoals een ander lek suggereert. Hoe dan ook is het toestel nog eventjes niet beschikbaar, dus er is meer tijd voor lekken om zich voor te doen om deze informatie te ondersteunen of tegen te spreken.

Via GSMArena