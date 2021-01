Samsung Galaxy S21: alle beschikbare kleuren gelekt

Morgen, op donderdag 14 januari, wordt de nieuwe Samsung Galaxy S21-reeks onthuld. Toevallig is het ook de laatste dag van techevent CES 2021. We leren nog steeds nieuwe dingen over de toestellen, en in dit geval gaat het om een handjevol gelekte foto's die alle beschikbare kleuren voor de telefoon tonen.

We hebben al het een en het ander gezien van de kleuren waarin de Samsung Galaxy S21 zal verschijnen, maar dit is de meest complete tot nu toe. De gelekte kleuren voor de S21 waren Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey en Phantom White. Nu tonen de nieuwe lekken door Roland Quandt dezelfde collectie voor de S21 Plus met een rode tint als toevoeging.

"Custom Colors" for the Galaxy S21 series. pic.twitter.com/etynIOMIBOJanuary 12, 2021

De bovenstaande tweet onthult ook vijf mogelijke kleuren voor de Samsung Galaxy S21 Ultra. Dat zijn meer tinten dan enkel de Phantom Silver waar we eerder over hoorden. Er is ook een arcering te zien aan de rand van het camerablok, een detail dat we nog niet eerder hebben gezien. Belangrijker misschien, is dat Quandt zegt dat het om 'custom colors' gaat, een implicatie dat de kleuren mogelijk niet naar alle regio's zullen komen.

De tweede tweet van Quandt toont een paar afbeeldingen die de kleuren van de standaard S21 tonen, naast de tinten van de Ultra-variant in de eerste tweet. Er hier zijn geen kleuren te zien waarvan we nog niet afwisten, maar het is wel de meest complete collectie van potentiële Samsung S21-opties die we tot nu toe hebben gezien.