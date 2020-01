Samsung Galaxy S20 heeft mogelijk betere zoomlens dan S20 Ultra

De Samsung Galaxy S20 reeks zou naar verluidt erg indrukwekkende camera's hebben. De Galaxy S20 Ultra is over de gehele lijn zeker met de beste camera's (waarschijnlijk heeft hij een 108MP-hoofdsensor), maar de standaard Samsung Galaxy S20 en de Samsung Galaxy S20 Plus zouden wel eens betere telelenzen kunnen hebben.

Die telelenzen zouden althans meer megapixels hebben, waarbij @UniverseIce (een leaker met een goede reputatie) zegt dat ze een 64MP-telefotosensor hebben, terwijl eerdere lekken het hadden over een 48MP-lens voor de S20 Ultra.

Dit is niet de eerste keer dat we de 64MP-claim horen. Hoe meer we dit horen, hoe groter de kans dat het waar is, en @UniverseIce is ook heeft ook meer details over de werking gegeven.

The telephoto sensor S5KGW2 of the S20 / S20+ is a special pure 64MP camera. It cannot be 4 in 1 combined into 16MP. It will be used for pixel cropping zoom and 8K video.January 29, 2020

Ten eerste zou hij alleen 64MP-foto's kunnen maken, in plaats van pixels te kunnen combineren om foto's te maken met minder megapixels, maar betere resultaten bij weinig licht. Dat is een functie die bekend staat als 'Quad Bayer' en die steeds vaker wordt gebruik in smartphones.

De bron claimt ook dat deze 64MP-lens zal worden gebruikt 8K-video wat logisch is, aangezien de andere achterste camera's op de Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus naar verluidt slechts 12MP zouden zijn en daarmee de benodigde kwaliteit niet halen. Het is niet precies duidelijk of een 64MP 8K-opname ook daadwerkelijk mogelijk maakt, aangezien de vorige 108MP-sensor van Samsung "slechts" in 6K kon opnemen.

Tot slot zou het zoomen hier gebeuren door middel van 'pixel cropping' en dat is geen geweldig nieuws. Dit zou betekenen dat hier een digitale in plaats van optische zoom is, wat niet heel indrukwekkend is voor een flagship in 2020.

Het is aan de andere kant redelijk onwaarschijnlijk is dat Samsung de optische zoom op deze telefoons helemaal zou overslaan. Vermoedelijk zal pixel cropping pas vanaf een bepaald niveau gebruikt worden om nog dichter bij het onderwerp te komen.

In ieder geval weten we binnenkort hoe alles echt in elkaar zit, want de Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus en Samsung Galaxy S20 Ultra worden normaal op 11 februari uit de doeken gedaan.

Via SamMobile