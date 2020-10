Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Fold 2 releasedatum mogelijk gelekt

Het ziet ernaar uit dat we eindelijk een datum hebben voor de volgende twee high-end telefoonseries van Samsung. We hebben het dan natuurlijk over de Galaxy Note 20 en de Galaxy Fold 2. Deze toestellen worden volgens meerdere bronnen onthuld op woensdag 5 augustus.

De bronnen waar we over spreken zijn doorgaans zeer betrouwbaar. Zo meldt Ice Universe deze datum, evenals de Koreaanse website Dong-A Ilbo. Hoewel er nog niets naar buiten is gebracht door Samsung zelf, schrijven wij deze datum alvast op in onze agenda.

De exacte datum komt niet geheel als een verrassing. Augustus is al eens eerder gemeld als de releasemaand van deze telefoons. Het ziet ernaar uit dat Samsung erop inspeelt om alles zo vroeg mogelijk te onthullen in deze maand.

Het zal je niet verbazen dat het evenement rondom deze telefoons online plaatsvindt. Door het coronavirus zijn er tal van fysieke events immers afgeblazen. Online presentaties zijn dan een logisch alternatief vaak.

Wat te verwachten

Interessant genoeg verwacht Ice Universe naast deze apparaten ook de onthulling van de Galaxy Tab S7 tablet, een 5G-versie van de Galaxy Z Flip, en de Galaxy Watch 2 op het evenement. Dat is nogal een flinke lading nieuwe producten

Recente leaks suggereren dat de Galaxy Note 20 modellen niet veel afwijken van de Galaxy S20 telefoons die in februari uit de doeken zijn gedaan. Wellicht dat er het een en ander aan de camera-opzet aangepast wordt.

Wat betreft de Fold 2 horen we dat het prijspunt van deze foldable lager ligt dan die van het origineel. Ook zou er geen stylus meegeleverd worden bij de release.

Wat en wanneer we al dit moois gaan zien, de komende maanden lijkt Samsung genoeg werk in huis te hebben om zich op voor te kunnen bereiden. In de tussentijd blijven wij je op de hoogte houden van het laatste nieuws rondom de Zuid-Koreaanse fabrikant.