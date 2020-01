Samsung Galaxy Buds Plus komen gratis bij pre-order van Galaxy S20 Plus

Als dit laatste gerucht klopt, dan zal je gratis de Samsung Galaxy Buds Plus ontvangen wanneer je een van de duurdere S20-smartphones vooraf bestelt. Die zullen hoogstwaarschijnlijk getoond worden op het Samsung Unpacked 2020 event.

Een promotiefoto afkomstig van de bekende leaker Evan Blass toont de nieuwe volledig draadloze oortjes naast de Galaxy S20+ en S20 Ultra, terwijl er bovenin de afbeelding staat: "Pre-order nu en krijg de Galaxy Buds+ gratis."

Lees hier de review van de originele Samsung Galaxy Buds

Dit is alles wat we al weten over de Samsung Galaxy S20

Het ziet er niet naar uit dat pre-orders voor de gewone Galaxy S20 in aanmerking komen voor deze aanbieding. Samsung zelf heeft echter nog niets officieel bevestigd, dus we kunnen nog niet honderd procent zeker zijn. Waarschijnlijk krijgen we pas meer duidelijkheid tijdens de lancering op 11 februari.

(Image credit: Samsung / @evleaks)

Een overvloed aan lekken

Op basis van het gelekte beeld lijkt het erop dat de nieuwe Galaxy Buds Plus een zeer gelijkaardig ontwerp zullen hebben als hun voorgangers, met gladde parelmoerachtige behuizingen en verwisselbare siliconen oordopjes.

Er zijn al een aantal lekken geweest naar aanloop van de lancering van deze volledig draadloze oortjes. Eentje daarvan beweert zelfs dat er geen noise-cancelling zal zijn.

Volgens een bericht van SamMobile zullen de tweede generatie volledig draadloze oortjes niet zo'n grote upgrade zijn als we hoopten. Zo zou er geen noise-cancelling aanwezig zijn, terwijl dat juist de grootste upgrade was bij de AirPods Pro van concurrent Apple. @UniverseIce, een andere bekende leaker, maakte begin januari ook dezelfde claims.

De nieuwe Galaxy Buds Plus zullen naar verluidt ook een veel langere batterijlevensduur hebben dan hun voorgangers, met 12 uur op een enkele lading.

Uit een FCC-aanvraag voor de nieuwe oortjes bleek dat ze 300mAh-batterijen zullen gebruiken, terwijl de laadcase 600mAh-batterijen zal gebruiken; de originele Galaxy Buds gebruikten respectievelijk 150mAh en 300mAh-batterijen.

Natuurlijk moeten we wachten tot 11 februari om uit te vinden wat de nieuwe oortjes precies zullen kunnen, maar aan dit tempo zullen er niet veel verrassingen zijn bij Samsung Unpacked 2020.