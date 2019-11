Samsung Galaxy A51 renders tonen multifunctionele camera-opzet

De Samsung Galaxy A50 is veruit de meest populaire smartphone in Europa. Het succes voor de midranger van de Zuid-Koreaanse fabrikant komt niet uit de lucht vallen; vorig jaar beloofde Samsung meer experimentele features en ontwerpen over te hevelen naar het middensegment.

Die gok betaalt zich nu dubbel en dwars terug, en dat vraagt natuurlijk om een vervolg. De Samsung Galaxy A51 moet de verkoophit opvolgen, en recentelijk zijn er renders gelekt van deze nieuwe midranger.

De renders, gepubliceerd door PriceBaba in samenwerking met OnLeaks, tonen de Galaxy A51 met een quad-camera-opzet; de A51 heeft één lens meer aan de achterzijde dan de Galaxy A50. Verder ziet het ernaar uit dat de regendrupnotch wordt ingeruild voor een gecentreerd cameragat net onder de bovenste rand, waardoor de A51 meteen veel weg heeft van de Galaxy Note 10 Plus.

In het nieuwsbericht vermeldt AliBaba ook dat Samsung al begonnen is met het produceren van de Galaxy A51. De telefoon wordt gemaakt in Greater Noida, India. Hoogstwaarschijnlijk ligt de nieuwe midranger van de Zuid-Koreanen in het eerste halfjaar van 2020 in de winkels.

Samsung Galaxy A51 specificaties & features

We verwachten dat de Galaxy A51 beschikt over een relatief groot 6,5 inch Super AMOLED-display. De dikte bedraagt 8,5 millimeter, mits je de camera-opzet meerekent die wat uitsteekt.

Aangezien de Galaxy A50 al gebruikmaakt van een vingerafdrukscanner achter het display, verwachten we niet dat dit bij de A51 anders is.

Hoogstwaarschijnlijk is er een primaire 48-megapixellens aanwezig aan de achterzijde van het apparaat. Deze cameralens wordt bijgestaan door een 12-megapixelgroothoeklens, 12-megapixeltelelens met 2x optische zoom, én een 5-megapixeldieptesensor.

De Samsung Gaalxy A51 wordt naar verluidt aangedreven door de relatief nieuwe Exynos 9611 chipset in combinatie met 64GB of 128GB aan intern opslaggeheugen. Uit de doos moet One UI 2.0 aanwezig zijn, de softwareschil van Samsung gebaseerd op Android 10.

Net als de A50 beschikt de A51 volgens de geruchten over 4000mAh aan accucapaciteit, waarmee je met gemak het einde van de dag moet halen op papier.