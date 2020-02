'Samsung gaat 120Hz optie Galaxy S20 uitbreiden naar WQHD+'

De officiële onthulling van de Samsung Galaxy S20-serie ligt inmiddels al een weekje achter ons. Net als vorig jaar zijn er drie S-telefoons gepresenteerd, met als grote verschil dat er geen goedkopere S20e-optie gemaakt is. In plaats daarvan is er gewerkt aan een model dat nog beter is dan de Samsung Galaxy S20 Plus, namelijk de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Hoe goed het trio (en met name laatstgenoemde) ook is, vooralsnog heeft geen van alle toestellen de optie om het display in de hoogst mogelijke resolutie (WQHD+) met een ververssnelheid van 120Hz aan te bieden. Dat is opvallend, aangezien je met de op papier indrukwekkend lijkende specificaties dit wel zou mogen verwachten.

Samsung Galaxy S20 120Hz optie

Gelukkig lijkt Samsung dit nu ook door te hebben. Max Weinbach van XDA Developers laat weten dat de Zuid-Koreaanse fabrikant bezig is met het optimaliseren van haar smartphonesoftware. Indien succesvol zou de S20-serie in staat zijn om een WQHD+ resolutie weer te geven inclusief een ververssnelheid van 120Hz.

Weinbach geeft geen specifieke datum voor de implementatie hiervan. Als alles goed verloopt, zou het ongeveer 1 tot 3 maanden kunnen duren voordat de consument ermee aan de slag kan gaan.

Het potentiële probleem van deze optie is dat WQHD+ met een 120Hz ververssnelheid ervoor kan zorgen dat de batterij relatief snel leegloopt, omdat de technologie simpelweg veel energie vraagt.

Samsung is working on optimizing software for WQHD+ 120hz on the S20 series and should release it in the next 1-3 months if all goes well.February 18, 2020

Naast Max Weinbach is ook de bekende Samsung leaker Ice Universe volop bezig met de geruchten voeden rondom het 120Hz display van de nieuwe Galaxy-smartphones. Volgens hem zit er in een te verschijnen firmwareversie de optie om een dynamische modus te selecteren. Hierdoor bepaalt de telefoon zowel in FHD+ als WQHD+ resolutie wanneer 120Hz en wanneer 60Hz het beste gebruikt kan worden.

This is one of the firmware versions of the Galaxy S20 series. We see that not only the WQHD + 120Hz mode can be selected, but also the dynamic mode, which is a very mature solution.better than limited to FHDlet's expect Samsung to implement such a solution as soon as possible. pic.twitter.com/mLtFUwH0WZFebruary 18, 2020

De Samsung Galaxy S20-serie is al beschikbaar als pre-order in diverse winkels. Vanaf 6 maart begint de verkoop in geselecteerde landen. In de Benelux moeten we een weekje langer wachten; vanaf 13 maart ligt hij hier in de winkels.