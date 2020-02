Samsung Galaxy S20 prijzen en deals: hier kan je hem al bestellen in Nederland

De drie Samsung Galaxy S20 smartphones zijn op 11 februari officieel onthuld op het Unpacked-event. De pre-orders voor de toestellen zijn tegelijk geopend, dus je kan ze vanaf nu al bestellen. Je bestelling zal wel pas om 13 maart geleverd worden.

Wij zochten alvast naar verschillende retailers en providers waar je een pre-order kan plaatsen.

In andere landen gaan de Galaxy S20-smartphones al op 6 maart officieel in de verkoop, maar Nederland moet nog een weekje extra wachten. Een pre-order plaatsen kan je gelukkig wel.

De meest betaalbare smartphone van de drie is de Samsung Galaxy S20 met een adviesprijs van 899 euro (voor 128GB interne opslag). Wil je een iets groter scherm, dan kom je terecht bij de Samsung Galaxy S20 Plus voor 999 euro (ook 128GB opslag). Wil je de beste camera's die ooit op een smartphone hebben gezet en een toestel dat al volledig 5G-ready is, dan kan je de Galaxy S20 Ultra aanschaffen vanaf 1349 euro (ook 128GB opslag). Je kan trouwens het geheugen in alle drie de smartphones verder uitbreiden met een microSD-kaart van maximaal 1TB.

Bij deze webshops kan je de Galaxy S20 smartphones al bestellen:

MediaMarkt Galaxy S20 prijzen en deals

De Samsung Galaxy S20 Plus is bij MediaMarkt alleen in de 5G-variant beschikbaar voor 1099 euro. De 4G-versie bieden zij niet aan. Bij een pre-order van de S20 Plus ontvang je ook de nieuwe Galaxy Buds Plus.Deal bekijken

De Samsung Galaxy S20 Ultra is eveneens verkrijgbaar bij MediaMarkt vanaf 1.349 euro. Het gaat hier uitsluitend om een 5G-versie, aangezien er geen 4G-versie van de smartphone bestaat. Bij een pre-order van de S20 Ultra ontvang je ook de nieuwe Galaxy Buds Plus.Deal bekijken

Coolblue Samsung Galaxy S20 prijzen en deals:

Bij Coolblue kan je de Samsung Galaxy S20 Plus wel in de 4G-versie bestellen voor 999 euro. Je kan hier ook kiezen voor de 5G-versie van de S20 Plus. In dat geval betaal je 1099 euro. Bij beide versies ontvang je hier gratis de Samsung Galaxy Buds Plus.Deal bekijken

De Samsung Galaxy S20 Ultra is ook bij Coolblue verkrijgbaar voor 1349 euro. Net zoals bij de Galaxy S20 Plus, krijg je hier gratis de Samsung Galaxy Buds Plus cadeau.Deal bekijken

Bol.com Samsung Galaxy S20 prijzen en deals:

De Samsung Galaxy S20 Plus is hier alleen beschikbaar in zijn 5G-versie. Daarvoor betaal je 1099 euro. Bol.com maakt echter geen melding van de gratis Galaxy Buds Plus. Die krijg je hier dus niet.Deal bekijken

De Samsung Galaxy S20 Ultra kost bij bol.com (op het moment van schrijven) 50 euro meer dan bij de concurrentie. Je betaalt hier 1399 euro. Ook bij de S20 Ultra worden in dit geval geen gratis Galaxy Buds Plus geleverd.Deal bekijken

Samsung Galaxy S20 acties met abonnement

Enkele grote providers in Nederland pakken uit met de release van de Samsung Galaxy S20-telefoons. Hieronder zie je alle providers die gratis Galaxy Buds Plus leveren bij bestelling van een S20 Plus of Ultra.

De nieuwe Samsung Galaxy S20 Plus 5G is nu te pre-orderen bij KPN. Je krijgt daar gratis de nieuwe Samsung Galaxy Buds Plus ter waarde van 169 euro bij.Deal bekijken

Ook de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G kun je pre-orderen bij KPN, inclusief Samsung Galaxy Buds Plus. Net als bij de Plus duurt deze aanbieding tot 8 maart 2020.Deal bekijken

De Samsung Galaxy S20 Ultra 5G is in de webshop van T-Mobile nu te pre-orderen. Daarbij krijg je gratis de Samsung Galaxy Buds Plus.Deal bekijken

De Samsung Galaxy S20 Plus met 5G-ondersteuning is bij Tele2 nu alvast te bestellen met als cadeau de Galaxy Buds Plus.Deal bekijken