Red Dead Redemption 2 PC trailer: mooier wordt het niet

Het duurt nog maar twee weken voordat de PC-versie van Red Dead Redemption 2 ten tonele verschijnt. Een mooie aanleiding volgens Rockstar Games om een nieuwe trailer te laten zien, met daarin meer info over wat we kunnen verwachten.

Het valt meteen op dat de trailer van de game te zien is in 4K met 60 frames per seconde, een sublieme kwaliteit waar de huidige consoles enkel van kunnen dromen. De voice over wordt verzorgd door hoofdpersonage Arthur Morgan, ingesproken door Roger Clark.

Onder meer de draw distance is verbeterd, wat inhoudt dat veel meer van de spelwereld ingeladen wordt ten opzichte van de consoleversie. Ook de schaduwen en lichteffecten zijn duidelijk verbeterd, evenals de textuur van dieren en grasvelden.

Misschien wel de mooiste bonus van dit alles is de optie om Red Dead Redemption 2 PC-trailer in 60 frames per seconde te kunnen kijken. Zelfs de Xbox One X en PlayStation 4 Pro kunnen hier niet aan tippen.

De PC-trailer is hieronder te bekijken in onze YouTube embed. Lukt het je om de een of andere reden niet om de trailer te bekijken? Probeer dan of je de video te zien krijgt op de website van Rockstar zelf.

Weet jij zeker dat je Red Dead Redemption 2 in huis gaat halen? Als je de game via de Rockstar Game Launcher koopt voor 22 oktober, dan krijg je van Rockstar twee gratis PC-games, gratis upgrades naar premium edities, bonuscontent en meer.

Andere webwinkels als Epic Games en Steam zullen per 23 oktober starten met de voorverkoop. De officiële Red Dead Redemption 2 PC-game verschijnt op 5 november.