Red Dead Redemption 2 PC release lijkt dichterbij dan gedacht

Er is meer bewijs opgedoken dat Red Dead Redemption 2 binnenkort als PC-versie op de markt komt. Ook wordt er hevig gespeculeerd dat Rockstar zeer binnenkort de wereld inlicht met een aankondiging van dit heugelijke nieuws.

De informatie is afkomstig uit een post op GTA Forums, gemaakt door VideoTech UK. Deze gebruiker zit al een tijdje door diverse bestanden van Red Dead Redemption 2 te spitten en ontdekte diverse stukjes info die verwijzen naar zaken als PC-instellingen en monitor-instellingen.

Er zijn referenties naar DX12 en DX11-ondersteuning voor het spel. Ook ziet het ernaar uit dat RDR2 een 'ultra' setting krijgt voor textures. Eerdere hints vonden we terug in de Red Dead Redemption 2 companion applicatie, maar het verschil hier is dat deze vondsten direct afkomstig zijn uit de gamefiles zelf ten opzichte van de secundaire app.

Het is uiteraard niet de eerste keer dat we een aantal stevige hints hebben gehad dat een PC-versie van Red Dead Redemption 2 in de pijplijn zit. Andere recente ontdekkingen zijn onder meer gedaan in Social Club, een sociale app van Rockstar Games, waarin een vermelding staat van RDR2 achievements voor de PC.

Het is niet de eerste keer dat Rockstar Games op een later tijdstip een PC-versie van haar spellen lanceert. Zo zijn de afgelopen twee GTA-spellen pas maanden na de console-release van een PC-editie voorzien. Hopelijk is dit niet het geval bij GTA 6. Het kan echter altijd erger: de eerste versie van Red Dead Redemption heeft nooit de oversteek gemaakt naar PC.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer we een eventuele aankondiging van Rockstar mogen verwachten. De hoop op het GTA Forum is dat we deze maand nog een tipje van de sluier gaan zien. Fingers crossed.

Via Wccftech