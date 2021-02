Sony: volgende State of Play PS5 showcase vindt plaats op 25 februari

Sony is in 2021 vrij stil geweest over de toekomst van de PS5, maar daar komt op donderdag verandering in bij het nieuwe State of Play-evenement.

Volgens een post van Sony op de PlayStation-blog zal het evenement ongeveer 30 minuten in beslag nemen, en updates en aankondigingen bevatten voor 10 aankomende third-party en indie games op zowel de PS4 als PS5.

Het bedrijf heeft echter al laten weten dat er helaas geen nieuwe PlayStation hardware of bedrijfsgerichte updates in de show voorkomen. Dat is jammer, aangezien het bedrijf net heeft aangekondigd dat er een PSVR 2 aankomt. In de beschrijving van het evenement is ook niets te zien van first-party games, zoals Horizon: Forbidden West of het vervolg op God of War.

Het evenement zal op donderdag 25 februari plaatsvinden om 23:00, en Sony zegt dat je in staat zal zijn om een live stream te volgen op de officiële kanalen op Twitch en YouTube.

Zal Sony de PS5-problemen aankaarten, of zich op hype richten?

Het evenement zou een geweldige kans zijn voor Sony om de PlayStation Nation (de fanbase van de consoles) toe te spreken. Deze fanbase heeft de voorbije periode enorm veel interesse getoond in de PS5, maar tegelijkertijd ook minachting getoond vanwege het gebrek aan beschikbare consoles. De voorraad van PS5's is enorm beperkt, en het ziet er niet naar uit dat er snel verandering in komt.

Als we van de beschrijving van het evenement uitgaan, dan vermoeden we dat Sony het tekort aan consoles of de activiteiten van scalpers niet zal aankaarten. Het zal zich eerder focussen op het opbouwen van hype voor de volgende ronde third-party titels en indie games die later dit jaar op de console verschijnen.

Ook al klinkt dat laatste misschien wat egoïstisch, het is ook iets dat Sony wel kan gebruiken. Het aanbod van PS5-titels die de komende twee maanden zullen verschijnen is sterk, maar daarna wordt het al snel minder interessant.

De aankondiging van het State of Play-evenement van Sony volgt het nieuws dat Gran Turismo 7 wordt vertraagd, en dat het bedrijf Ratchet & Clanck voor PS4 gratis aanbiedt op het aankomende Play at Home-evenement dat op 1 maart van start gaat.