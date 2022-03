PS5 Pro-gerucht wijst op release in 2023 of 2024

De PS5 Pro is op dit moment niets meer dan een gerucht, maar een nieuw bericht claimt dat de console eind 2023 of begin 2024 verschijnt.

Deze informatie komt van RedGamingTech op YouTube (via GamesRadar). In de video vertelt Paul Eccleston, de presentator van het kanaal, dat hij informatie heeft van verschillende bronnen waarin wordt geclaimd dat de PS5 Pro in ontwikkeling is. Ook worden er significante upgrades ten opzichte van de huidige PS5 verwacht.

Qua releasedatum verwacht RedGamingTech dat de PS5 Pro tegen het einde van 2023 komt, of vroeg in 2024. Sony heeft echter nog geen plannen aangekondigd over aankomende upgrades. Een tijdlijn van drie tot vier jaar na de oorspronkelijke PS5-release, lijkt een realistische gok te zijn. Tussen de lancering van de PS4 en PS4 Pro zat ook drie jaar.

Het bericht gaat ook in op de mogelijke prestaties van de nieuwe PS5-versie en wijst op een mogelijke boost in ray tracing-mogelijkheden. Ook zou de PS5 Pro meer geschikt moeten zijn voor PlayStation VR2.

Eccleston zegt zelf dat geruchten fout kunnen zijn. In de game-industrie is het niet ongebruikelijk dat plannen op het laatste moment worden gewijzigd of afgezegd. Daarom kun je dit alles beter met een korrel zout nemen tot we officiële bevestiging hebben van Sony.

Analyse: wat is de PS5 Pro?

Op het moment is de PS5 Pro niets meer dan speculatie. Sony heeft vooralsnog geen opvolger voor de PS5 aangekondigd. Een console-upgrade na een aantal jaren zou echter geen verrassing zijn. De PS4 Pro was een redelijk succesvol console voor Sony in 2016, drie jaar na de release van de originele PS4.

Dit is niet de eerste keer dat we over dit nieuwe console horen. Eerder deze maand zijn er documenten ontdekt waarin staat dat Sony duizenden dozen met ontwikkelingsconsoles heeft verstuurd naar de Verenigde Staten in de laatste maanden. Daarnaast heeft Sony enkele maanden geleden een vracht van ‘video game-consoles (prototypes)’ verstuurt van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten volgens verschillende documenten.

Het woord ‘prototype’ zorgt voor optimisme bij fans. Er gaat veel speculatie rond over een mogelijke Pro-editie van de PS5. Het zou echter ook over de originele PS5 kunnen gaan of iets wat te maken heeft met PSVR 2.

Hoe dan ook is er een kans dat er een PS5 Slim of een PS5 Pro ergens verschijnt in de komende jaren, maar het wereldwijde chiptekort kan ervoor zorgen dat Sony niet zal haasten.