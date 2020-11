PS5 gamesaves kunnen niet geback-upt worden op USB-stick

De PlayStation 5 verschijnt 19 november. Daarom is het handig om te weten dat je jouw aanstaande PS5-savebestanden niet kunt back-uppen op een USB-stick. Dit kon wel op de PS4. Om te voorkomen dat je een savebestand verliest, heb je dus een abonnement op PlayStation Plus nodig.

Het hebben van een actief abonnement op PS Plus betekent dat je jouw savebestanden kunt opslaan in de cloud. Als je console het ooit begeeft, verlies je niet al je belangrijke gamesaves. Deze service was ook al mogelijk tijdens de levensduur van de PS4, maar Sony's oudere console liet je ook back-ups maken op een USB-stick.

Bij de PS5 is het echter niet mogelijk om jouw savebestanden over te zetten op een USB-stick en deze op die manier te back-uppen. De enige optie hiervoor op de PS5 is het nemen van een abonnement op PS Plus. Een soort betaalmuur zorgt er nu dus voor dat gamers niet zomaar gebruik kunnen maken van een belangrijke functie.

Het is nog steeds mogelijk om je gamesaves van je PS4 over te zetten op je PS5 door middel van een USB-stick. Hierdoor kun je de progressie die je hebt gemaakt bij een game op je PS4 overzetten naar de PS5, zonder opnieuw te hoeven beginnen.

Sony heeft niet gezegd waarom deze functie is veranderd voor de PS5, maar het lijkt erop dat het bedrijf graag meer mensen naar PS Plus wil trekken.

De mogelijkheid om PS4-bestanden over te zetten op een USB-stick was een aangename mogelijkheid om ruimte vrij te maken op de console. Je kon deze bestanden namelijk opslaan op je pc.

Natuurlijk kunnen er ook andere redenen voor de verandering zijn. Het overzetten van savebestanden naar je pc maakt ruimte vrij voor modden en cheaten. Sony zal dat op elke mogelijke manier willen voorkomen.

Een abonnement op PlayStation Plus levert gelukkig nog wat voordelen op. Naast de maandelijkse gratis games die je krijgt, heb je het abonnement nodig om online te kunnen spelen met vrienden.

Bovendien geeft een PS Plus-abonnement op de PlayStation 5 toegang tot een collectie aan PS4-games om op de next-gen console te spelen. In de PS Plus Collection vindt je games als Monster Hunter: World, Persona 5, Uncharted, Bloodborne, God of War en nog meer uitstekende PlayStation-games om van te genieten.

Via GamesRadar