PS5 en Xbox Series X games mogelijk eerder te zien dan verwacht

We wisten al dat de annulering van de E3 2020 een impact zou hebben op de geplande aankondigingen en onthullingen dit jaar, vooral gezien het feit dat de nieuwe consolegeneratie eind 2020 wordt uitgebracht.

Terwijl sommige aankondigingen nu kunnen worden uitgesteld, zijn andere juist naar voren gebracht. We kunnen dus eerder dan verwacht PS5- en Xbox Series X-games zien dan het plan was.

Althans, dat is de conclusie volgens de prominente industrie-analist Daniel Ahmad, die op Twitter plaatste dat de E3 2020 annulering betekent dat veel aankondigingen en onthullingen zijn verplaatst, en dat de eerste next-gen showcase veel eerder zal zijn dan gedacht.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week. Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.April 19, 2020