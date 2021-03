PS4: lege klokbatterij kan console onbruikbaar maken

Jouw PS4-console zou in de toekomst volledig onbruikbaar kunnen worden als de batterij van de interne klok leegloopt. Je zal niet meer in staat zijn om er PS4-games op te spelen, ongeacht of het digitale kopieën zijn of dat ze op een schijfje staan.

Dat stelt Lance McDonald, een vertrouwde hacker die het enorm verontrustende nieuws deelde dat PS4-consoles niet veel meer zullen zijn dan een dure hoop hardware als de interne systeemklok het begeeft.

Hoe kan zo een banaal elementje zulke catastrofale gevolgen hebben voor de PS4? Het heeft blijkbaar allemaal te maken met de manier waarop trofeeën werken, en om iets specifieker te zijn de manier waarop de interne klok voorkomt dat je gaat lopen knoeien met het trofeeënsysteem van de PS4.

"Trofeeën op PS4 vertrouwen op de accuraatheid van de interne systeemklok (die je niet kan zien/aanpassen), dus mensen kunnen de tijd/datum op hun PS4 niet aanpassen zodat het lijkt alsof ze hun trofeeën eerder behaalden dan werkelijk het geval was. Als de batterij van jouw PS4-klok sterft, dan sterven al jouw spellen", aldus McDonald op Twitter.

This error is because Trophies on PS4 require the internal system clock (the one you can’t see / alter) to be correct, so people cant change their PS4 date/time to make it look like they got trophies earlier than they really did. If your PS4 clock battery dies, all your games die https://t.co/8y9aZzL9vCMarch 23, 2021 See more

McDonald gaat verder en stelt dat "als jouw systeemklok zich reset naar nul, dan kan je dit enkel officieel oplossen door een verbinding te maken met het PSN-netwerk." Mocht Sony in de toekomst beslissen om zich van PSN te ontdoen, dan loopt de console vast aangezien je de klok niet kan herstellen middels het PSN-netwerk.

Het bericht van McDonald was een antwoord op een tweet van Does It Play, een account dat zich richt op het bewaren van videogames. Does It Play stelt dat als "de PS4 CMOS batterij sterft (wat zal gebeuren), dan worden alle digitale PS4-bestanden onbruikbaar zonder een serververbinding en in de PS4 zal je ook geen schijfjes meer kunnen spelen."

Het vervangen van de CMOS is naar verluidt niet enorm moeilijk. Does It Play meldde echter aan IGN India dat het feit dat de interne klok ook een impact heeft op de mogelijkheid van de PS4 om schijven te lezen verontrustend is. "CMOS kan zijn tijd enkel laten aanpassen door PSN of hacks", aldus Does It Play. "Het feit dat dit ook het lezen van schijven stopt, is waanzin."

McDonald suggereerde tevens dat Sony dit met een firmware-update kan verhelpen, maar dat dit waarschijnlijk niet snel zal gebeuren.

It would be nice if Sony to release a firmware update to just be like “You can not earn trophies due to a clock error. Connect to PSN to unlock trophies” and let you just start the game offline without trophies. I assume they’ll never do this though because low priority.March 23, 2021 See more

Paniek in de tent?

Nu volgt de hamvraag: moet je je zorgen maken? Mogelijk. Het feit dat het leeglopen van de batterij van de interne klok zulke gevolgen kan hebben is zorgwekkend. Sony heeft trouwens geen al te beste reputatie als het op het behoud van videogames aankomt.

Het bedrijf sluit naar verluidt de PS3, PSP en PS Vita winkels in juli, wat inhoudt dat spelers met zo een systeem niet meer in staat zullen zijn om nieuwe games, DLC of apps te kopen. Ze zullen nog wel de mogelijkheid hebben om content die ze eerder aankochten te downloaden.

Als Sony ooit beslist om de stekker uit PSN te trekken, dan wordt dat de doodsteek voor meer dan 100 miljoen PS4-consoles. Dat lijkt enorm onwaarschijnlijk in de nabije toekomst, maar het feit dat dit een mogelijkheid is, blijkt toch onrustwekkend.

In 2011 kaapten hackers het PlayStation Network. Hierdoor was de online dienst 23 dagen buiten dienst en kwamen duizenden accounts in gevaar. Met deze nieuwe informatie hopen we toch dat Sony de beveiliging van zijn dienst omhoog krikte.