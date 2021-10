Primeur: T-Mobile gaat Apple Watch 7 met 4G aanbieden

Al jaren brengt Apple smartwatches uit met ondersteuning voor mobiele netwerken. Helaas was het tot dusver onmogelijk om zo'n apparaat in Nederland werkend te krijgen, omdat providers deze optie simpelweg niet ondersteunden. Daar komt dankzij T-Mobile nu verandering in.

De provider heeft vandaag bekendgemaakt dat het als eerste provider in Nederland de 4G-versies van de Apple Watch 7 gaat ondersteunen. Op de Apple Watch-pagina zien we ook dat de Cellular-versie van de Apple Watch SE ondersteund zal worden. Dankzij een speciaal abonnement geniet je van de extra voordelen die de 4G-versie van de Apple Watch met zich meebrengt.

T-Mobile ondersteunt Apple Watch met 4G

Met multisim wordt de smartwatch (in dit geval de Apple Watch) voorzien van een tweede simkaartje. De Apple Watch en iPhone delen hetzelfde telefoonnummer. Dit gebeurt aan de hand van een digitale kopie van de iPhone-simkaart, die wordt ingeladen op de Apple Watch.

Deze technologie brengt diverse voordelen met zich mee. Wil je bijvoorbeeld wel bereikbaar zijn, maar heb je geen zin om tijdens een wandeling of fietsrit je smartphone mee te nemen? Dan biedt multisim uitkomst; dankzij de 4G Apple Watch kun je gewoon je muziek afspelen, bellen met je vrienden en van andere apps gebruikmaken die een internetverbinding vereisen.

T-Mobile vraagt voor dit abonnement 5 euro per maand. Vanaf 29 oktober zijn de nieuwe horloges te bestellen. De levering vindt plaats op 5 november. Houd er rekening mee dat de 4G-versies van smartwatches van zichzelf al enkele tientjes duurder zijn.

Analyse: beter laat dan nooit?

Om de een of andere reden zijn Cellular-versies van de Apple Watch en andere smartwatches nog niet eerder ondersteund in Nederland. De e-sim-technologie die ervoor nodig is, is namelijk al een tijdje beschikbaar in Nederland. De expliciete vraag van consumenten naar deze technologie is echter nooit heel prominent aanwezig geweest.

Wat dat betreft is het een gewaagde zet van T-Mobile om als eerste deze dienst aan te bieden. Waarschijnlijk is er veel moeite in gestopt om deze technologie gereed te maken voor het Nederlandse mobiele netwerk, en het is nog maar de vraag of het concept gaat aanslaan.

Mocht de stap van T-Mobile succesvol zijn, dan rekenen we erop dat meerdere providers binnenkort met een soortgelijke ondersteuning komen voor smartwatches.