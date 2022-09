Prijzen Nvidia GPU's gezakt met RTX 3070 en RTX 3060 Ti als grootste dalers

Nvidia GPU's zijn de afgelopen week in prijs gedaald, evenals enkele grafische kaarten van concurrent AMD.

Na de lancering van de nieuwe Nvidia RTX 4000-reeks, is het geen verrassing dat de oudere RTX 3000 en RX 6000 GPU's goedkoper zijn. Tom's Hardware (opens in new tab) merkt op dat dat de belangrijkste dalingen voor Nvidia's huidige GPU's te vinden zijn bij de RTX 3090 en de RTX 3060 Ti. In de VS daalden die namelijk met ongeveer 11% in amper een week tijd.

De RTX 3070 daalde ook met 7%, de RTX 3050 met 8% en de andere GPU's van Nvidia met 2% à 3%. Er waren een paar modellen waarvoor de prijs niet veranderde, namelijk de RTX 3090 Ti, RTX 3080 Ti en RTX 3060.

Er is ook een daling voor AMD GPU's. Zo zijn de RX 6700 en 6700 XT beide met ongeveer 15% gedaald en is het prijskaartje van de RX 6750 XT met 11% verlaagd.

Er waren echter uitzonderingen bij AMD grafische kaarten, zowel in het hoge als in het lage segment, waarbij het RX 6950 XT vlaggenschip met 4% steeg, de RX 6500 XT met 5% en de RX 6400 met 9%.

Analyse: moet je nu een GPU kopen?

Wat vooral zeer welkom is, zijn de dalingen van meer betaalbare Nvidia grafische kaarten, zoals de RTX 3060 Ti en RTX 3050, die beide met ongeveer 10% zijn gedaald.

Het is wel vreemd dat sommige van de goedkopere AMD GPU's in prijs zijn gestegen zonder duidelijke verklaring. De stijging van het vlaggenschip, de RX 6950 XT, is logisch aangezien die nog maar net te koop is.

De RTX 3090 Ti die noch stijgt, noch daalt, is waarschijnlijk te wijten aan de meerdere prijsdalingen die nog maar net gebeurd zijn. Dat de RTX 3060 op dezelfde prijs blijft, is waarschijnlijk een weerspiegeling van hoe populair deze grafische kaart nu is. Maar nu de RTX 3060 Ti niet veel meer kost, kun je beter het wat meer geld uitgeven om die extra prestaties te krijgen.

Of je zou kunnen kijken naar een AMD RX 6600 als alternatief, die uitstekend is qua prijs-kwaliteit... Of je kunt gewoon wachten, want de prijzen kunnen nog verder dalen. Aangezien deze dalingen in de loop van een enkele week plaatsvonden, zijn we benieuwd wat er de komende weken zal gebeuren.

Nvidia's inkomende Lovelace GPU's zullen beginnen tot slot met alleen de RTX 4090 en een paar RTX 4080-versies, dus er komt voorlopig geen RTX 4070 of 4060. Daarop moeten we waarschijnlijk tot begin 2023 wachten.