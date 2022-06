Pokémon Scarlet en Violet-trailer onthult co-op-gameplay en meer

Een gloednieuwe Pokémon Scarlet en Violet-trailer kwam gisteren uit, waarin wordt onthuld dat je voor het eerst in de Pokémon-geschiedenis co-op Pokémon kunt vangen.

In 2016 konden we al met vier spelers battles spelen in Pokémon Sun en Moon (opens in new tab). Co-op met vier spelers is echter compleet nieuw. Rond kunnen rennen in een open wereld met maximaal drie vrienden terwijl je vecht tegen trainers en je pokédex aanvult klinkt fantastisch. Tegen vrienden strijden is plezierig, maar het idee van samenwerken als een team in de Pokémon-wereld klinkt als een droom die uitkomt.

Pokémon Scarlet en Violet bevat nog meer nieuwe features. Zo heeft elke versie van de game een eigen Professor: Sada of Turo.

Toch zijn we het meest uitzinnig dat we een releasedatum hebben: 18 november 2022 wordt de game wereldwijd uitgebracht, nog enkele maanden weg. Bekijk hieronder de nieuwe trailer:

Een stortvloed aan mogelijkheden

Het is tof om de nieuwe legendarische Pokémon te zien. Toch zijn wij vooral benieuwd op welke manier we met onze vrienden kunnen spelen. Ook willen we graag weten of de co-op lokaal is of dat iedereen via een eigen Nintendo Switch online mee kan doen. Hopelijk onthult Nintendo binnenkort meer over de co-op-modus, zodat er vast geruzied kan worden wie welke nieuwe starter-Pokémon kiest. Vooralsnog kiezen wij voor het schattige graskatje, maar Fuecoco heeft onze aandacht stiekem ook getrokken.

De wereld ontdekken en in trainer-gevechten strijden is tof, maar we vragen ons af of het ook mogelijk is om duo-battles te doen of zelfs quad-battles. De complete chaos die ontstaat wanneer acht Pokémon met elkaar vechten klinkt onverwachts erg interessant.

Met wat geluk komt er binnenkort meer nieuws vanuit Nintendo over de co-op-gameplay, zodat we met onze vrienden vast onze eigen Team Rocket kunnen vormen.