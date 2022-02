Pixel 7-chipset en -codenamen naar verluidt gelekt in Android 13

Tot nu hebben we nog niet veel gehoord over de Google Pixel 7, het vermeende Google-vlaggenschip van 2022. Daar komt nu mogelijk verandering in, want een preview-versie van Android 13 die voor ontwikkelaars werd uitgebracht onthult voor het eerst enkele details over de aankomende smartphone.

Research van 9to5Google leverde een modemnummer van Samsung op met de naam G5300B, die gelinkt is met een chip met de vermelding GS201. In het kort verwijst dit naar een nieuwe Tensor-CPU van Google met een nieuwe modem.

Bovendien wordt deze nieuwe GS201-chipset, wat naar alle waarschijnlijkheid de Google Tensor 2 wordt, geassocieerd met drie nieuwe toestellen in de software-code. Twee daarvan krijgen de codenamen Cheetah en Panther, wat mogelijk verwijzingen zijn naar de Pixel 7 en Pixel 7 Pro-toestellen.

Het draait om de namen

Enige kennis over de geschiedenis van de Pixel-codenamen kan zeker helpen. De Pixel 6 had de interne codenaam Oriole, en voor de Pixel 6 Pro was dat Raven. Als je daar de vermeende codenamen voor de Pixel 6a en Pixel Fold bijvoegt, wat respectievelijk Bluejay en Pitpit zijn, dan merk je op dat het allemaal verwijzingen zijn naar vogels.

Het feit dat Google qua naamgeving helemaal is overgeschakeld naar grote katachtigen in plaats van vogels doet ons vermoeden dat de toestellen hier de Pixel 7 en Pixel 7 Pro betreffen. Als ze een jaar na hun voorgangers worden gelanceerd, mogen we ze rond oktober van 2022 verwachten.

De laatste smartphone die aan GS201 gelinkt staat, heeft als codenaam Ravenclaw. In plaats van een verwijzing naar Harry Potter zou het hier om een link tussen vogels en katten kunnen gaan. Het zou kunnen wijzen op het gebruik van een Pixel 6 Pro om de prestaties van de Tensor 2-CPU te testen.

Analyse: Google zet in op het momentum van de Pixels

Na een teleurstellende Pixel 5 en Pixel 5a, waarbij de laatstgenoemde enkel in de Verenigde Staten en Japan verscheen, sloeg Google hard terug met de Pixel 6-reeks. Dit was volgens Google de best verkochte reeks, maar exacte cijfers hebben we helaas niet. Hoe dan ook zullen de aantallen nog altijd niet te vergelijken zijn met die van andere populaire smartphonereeksen.

Het zorgde echter wel voor iets van momentum, en dat wil Google dan ook behouden voor de Pixel 7-reeks. Het zou moeten zorgen voor een snellere CPU, betere prestaties van de camera's en zoveel software-upgrades die het bedrijf maar in Android 13 verwerkt krijgt.

We mogen ook de Pixel Fold en Pixel Watch niet uit het oog verliezen, die naar verluidt ook ergens in 2022 kunnen opduiken. Nu het Pixel-ecosysteem blijft uitbreiden en ook telkens iets volwassener wordt, zorgt dit er wel voor dat de Pixel-smartphones aantrekkelijker worden voor toekomstige kopers.

Hoe dan ook is dit nog slechts een van de eerste geruchten rond de Pixel 7, en we hebben nog acht maanden te gaan alvorens deze zou verschijnen. Eerst verwachten we nog de Pixel 6a, waarbij Google nog eens de kans krijgt om het aantal Pixel-gebruikers te laten stijgen door een smartphone aan te bieden die iets budgetvriendelijker uitvalt.