Oppo verklapt nieuws over Reno smartphone met 90Hz scherm

Brian Shen, Oppo's vice president, laat zich via het Chinese social media platform Weibo iets ontvallen over het volgende toestel van Oppo.

Hij reageert op een bericht van een andere gebruiker die beweert dat alleen OnePlus schermen van 90Hz gebruikt. Daarop zegt hij: "Dat komt niet overeen met wat ik weet".

Het lijkt erop dat hij doelt op een Oppo smartphone die ook beschikt over een 90Hz-scherm.

(Image credit: Weibo)

Een andere hint van Shen die zou bevestigen dat er een Oppo met een 90Hz-scherm in ontwikkeling is, is het volgende:

"Reno_ _ _ heeft niet alleen een _ _ _ hz-scherm, maar ook _ _ _ een w super flash upgrade versie".

Ook vertelt Brian op het forum dat de smartphone, die geen onderdeel is van de Reno 2-serie, niet in september zal verschijnen.

(Image credit: Weibo)

Oppo 5G smartphone gespot

De Chinese website TENAA heeft beelden van de Oppo smarthone met 5G ondersteuning getoond en er worden er ook een aantal specificaties onthuld. Dat meldt Ausdroid. Het zou goed kunnen dat dit ook de smartphone is waar Brian Shen het over heeft op Weibo.

Het 5G toestel beschikt over een camera met 20x zoom, een batterij van 3930mAh en een 6.6-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid.

Echte zekerheid is er nog niet, dus we zullen een officiële bevestiging van Oppo moeten afwachten voordat we de komst van een 5G Reno kunnen vaststellen.