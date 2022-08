Oppo Reno 8 aangekondigd en meteen verkrijgbaar in Europa

Eerder dit jaar verschenen de Oppo Reno 8 en Reno 8 Pro al in andere markten en nu is het de beurt aan Europa. Beide toestellen volgen het bekende Reno-recept en zijn nu reeds verkrijgbaar in zowel Nederland als België.

Low-light fotografie met MariSilicon X

Zoals gewoonlijk zet Oppo bij de Reno-reeks sterk in op camera-innovaties. De Reno 8 en Reno 8 Pro zijn uitgerust met twee high-end camerasensoren van Sony. De 32MP IMX709 RGBW-sensor van de frontcamera stelt gebruikers in staat om duidelijkere selfies vast te leggen bij weinig licht, terwijl de 50MP IMX766-sensor aan de achterzijde zorgt voor flagship cameraprestaties. Daarnaast hebben ze nog een 8MP-groothoekcamera en 2MP-macrocamera. Optische zoom krijgen we helaas niet.

De Reno 8 Pro introduceert bovendien de MariSilicon X Imaging NPU in de Reno-reeks. Die biedt nieuwe videomogelijkheden in deze prijsklasse, zoals 4K Ultra Night Video en 4K Ultra HDR Video.

Dun, licht en snel

80W SUPERVOOC-opladen zorgt ervoor dat je de 4.500mAh-batterij in 11 minuten voor de helft kan opladen en volledig vol in ongeveer een halfuur.

De Reno 8 Pro is met slechts 7,34 mm de dunste smartphone uit de Reno-serie tot nu toe en weegt slechts 183 gram. De kleurvarianten zijn hier Glazed Green en Glazed Black. De Reno 8 weegt nog iets minder met 179 gram, maar is iets dikker met 7,67 mm. Hij is beschikbaar in het Shimmer Gold en Shimmer Black.

Beide smartphones zijn voorzien van een AMOLED-scherm met een hoog refresh rate. De Reno 8 krijgt een 6,4-inch display met 90Hz refresh rate en de Reno 8 Pro een 6,7-inch display met 120Hz refresh rate. We zien tegenwoordig vaak smartphones van 300 euro die 120Hz aanbieden, dus we vinden het enigszins vreemd dat de basisversie het moet doen met 90Hz.

De Reno 8 Pro is uitgerust met de MediaTek Dimensity 8100-MAX, een ultrageleidend koelsysteem, 8GB LPDDR5 RAM en 256GB UFS 3.1-opslag. De Reno 8 5G is uitgerust met de MediaTek Dimensity 1300 en voorzien van een supergeleidend Vapor Chamber (VC)-koelsysteem voor verbeterde koelprestaties.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Reno 8-reeks is meteen beschikbaar bij de voornaamste Belgische verkooppunten en operatoren, of via de OPPO e-store (opens in new tab). De Oppo Reno 8 heeft een adviesprijs van 529 euro en de Reno 8 Pro kost 749 euro.

Van 31 augustus 2022 tot en met 2 oktober 2022 kan je genieten van een leuke launch deal. Bij de Reno 8 krijg je gratis Free2 TWS Oortjes en een extra cover. Bij de Reno 8 Pro krijg je de Enco X2 TWS oortjes, een Oppo Watch Free en extra cover.