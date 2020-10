OnePlus Z gerucht toont verrassend sterke camera set-up

Als de geruchten kloppen, dan zou OnePlus werken aan een goedkopere Android-smartphone die in de nabije toekomst moet verschijnen. Een nieuw lek geeft nu aan dat de aankomende goedkope OnePlus uitgerust zou zijn met vier camera's achteraan.

De OnePlus Z (of OnePlus Nord) is eerder al uitgelekt met drie camera's op de achterkant, maar nu heeft een betrouwbare bron aangegeven dat er misschien vier camera's zijn.

Volgens Max J, een Twitter leaker die eerder informatie van OnePlus heeft gelekt, is de smartphone voorzien van vier camera's, hoewel hij geen exacte specificaties geeft.

Het bericht is niet erg duidelijk en de tweet ziet er redelijk cryptisch uit. De N aan het einde van het woord "Sooon" wordt benadrukt, wat volgens ons betekent dat Max J weet dat de OnePlus Z in feite de OnePlus Nord zal heten.

Dat lijkt nu werkelijkheid te worden, want we hebben veel informatie gezien die daarop wijst. We zijn wel onder de indruk zijn als OnePlus erin geslaagd is om een quad-camera te verwerken in een budget smartphone.

De geruchten (inclusief gelekte renders) hebben tot nu toe allemaal drie camera's achteraan getoond. De OnePlus 8 maakt deel uit van de serie vlaggenschepen van het merk en is uitgerust met een driedubbele camera. De enige bestaande OnePlus-smartphone met vier camera's achteraan is de OnePlus 8 Pro.

Het is duidelijk dat we dergelijke high-end camera's niet verwachten op de OnePlus Z, dus vermoedelijk is de kwaliteit van de afzonderlijke camera's lager.

Een eerder lek sprak daarnaast over een drievoudige camera set-up met een hoofdcamera van 48MP en nog twee andere camera's van respectievelijk 12MP en 16MP.

We weten niet precies wanneer we officieel nieuws over de OnePlus Z zullen horen, maar een van de vele lekken heeft gesuggereerd dat hij op 10 juli zal verschijnen.