OnePlus World: virtuele wereld voor OnePlus 8T lancering

Nog iets minder dan twee weken en OnePlus haalt eindelijk de sluiers van de nieuwe OnePlus 8T af. In de tussentijd is er al het nodige naar buiten gekomen over de smartphone, wat al dan niet door de fabrikant zelf is gedaan.

OnePlus zou OnePlus echter niet zijn als het met een eigenzinnig idee op de proppen kwam om de periode voor en/of tijdens de release van iets speciaals te voorzien. Dit keer is het de beurt aan OnePlus World, een 360-graden virtuele wereld voor de OnePlus-community.

Op de website OnePlus World kun je naast het bijwonen van de OnePlus 8T lancering ook diverse activiteiten doorlopen.

OnePlus World online

Voordat je aan je avontuur begint, start je met het maken van je eigen avatar met kekke accessoires en unieke aanpassingen. In het OnePlus-museum vind je de 'reis' die het merk de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, met info over eerder uitgebrachte toestellen, en informatie over het bedrijf zelf.

In de #ShotOnOnePlus-galerij zie je een tentoonstelling met tal van creatieve werken, gemaakt door de OnePlus-community. Wellicht dat een van jouw foto's er wel tussen staat als fan.

Naast veel kijken is er ook een ware spelletjeshal, of beter gezegd: gamezone. In deze gamezone vind je Warp, een multiplayer-game waarin je op hoge snelheid door de kenmerkende rode kabel reist en warpkristallen en punten moet verzamelen, en de Hz-game. Hierin ga je op jacht naar Hz-kristallen, variërend van 60 Hz en 90 Hz tot 120 Hz. Hoe meer van deze kristallen je verzamelt, hoe hoger je snelheid.

Bekijk OnePlus 8T lancering via OnePlus World

Voor de lancering van de OnePlus 8T heeft OnePlus World een virtueel auditorium, waarin je het speciale moment live kunt volgen. Daarnaast is er op het platform een virtuele kamer te creëren waar je vrienden kunt uitnodigen voor een private watch party.

Via voice of chat kun je met elkaar communiceren terwijl je samen de livestream volgt. Na de lancering krijg je toegang tot de Ultra Store, een unieke 3D-winkel binnen de OnePlus World, waar je de OnePlus 8T kunt unboxen en de pop-upbundel kunt aanschaffen.

De OnePlus 8T wordt gepresenteerd op 14 oktober 2020 om 16:00 Nederlandse tijd. Naast OnePlus World is de live stream ook te volgen via YouTube.