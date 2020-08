OnePlus toont updates in Android 11, waaronder verbeterde dark mode

OnePlus wil je er graag aan herinneren dat er binnenkort een nieuwe versie van zijn eigen OxygenOS naar Android komt. Hiervoor heeft het bedrijf enkele nieuwe functies en beeldmateriaal getoond op sociale media.

Zoals 9to5Google meldt, werkt OnePlus aan een "grote UI update", een verbeterde dark mode en een always-on display, dat een van de meest verwachte updates voor OxygenOS is.

Hoewel de teasers die OnePlus heeft laten vallen ons niet veel informatie geven, zijn er een paar hints in de begeleidende foto's over hoe deze updates eruit zullen zien op een smartphone.

In een tweet suggereert OnePlus-oprichter en CEO Pete Lau dat de nieuwe look een "frisse" look zal zijn. De animatie die hij in de tweet heeft opgenomen zou kunnen wijzen op een verbeterde eenhandige modus naar het voorbeeld van Samsungs Android One UI.

Sommige previews zijn waarschijnlijk alleen voor HydrogenOS, de versie van Android die OnePlus maakt voor de Chinese markt. OxygenOS zal er wel erg op lijken, zelfs als het iets later aankomt.

OnePlus zal later vandaag een gloednieuwe versie van HydrogenOS onthullen, waarin Android 11 updates zijn opgenomen. Daarnaast zal de definitieve ontwikkelaarsversie van OxygenOS 11 worden uitgebracht.

Nu Android 11 naar verwachting zeer binnenkort voor het grote publiek beschikbaar wordt gemaakt, is het mogelijk dat OnePlus als eerste zijn eigen versie van de software toont. OnePlus heeft dan ook nauw samengewerkt met Google bij de ondersteuning van de beta-releases van Android 11.