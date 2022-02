OnePlus Nord CE 2 render uitgelekt en chipset bevestigd

We weten dat de OnePlus Nord CE 2 onderweg is en dat OnePlus van plan is om de budgetsmartphone te onthullen op 17 februari. Inmiddels hebben we al het ontwerp van het toestel gezien en weten we met welke chipset hij is uitgerust.

Het design is te zien in een uitgelekte render. Deze komt van bekende tipgever Ishan Agarwal. De afbeelding toont de smartphone in de kleur ‘Bahamas Blue’. De afbeelding is gevonden op de officiële website van OnePlus, maar waar precies is niet bekend.

Agarwal vertelt ook over de specs die we mogen verwachten van de OnePlus Nord CE 2. Naar verluidt wordt het toestel uitgerust met een 6,43 inch AMOLED-display, 1TB aan uitbreidbare opslag en een camerablok met een 64MP hoofdcamera en een 8MP groothoeklens.

Chipset bevestigd

OnePlus heeft inmiddels belangrijk details over de nieuwe smartphone zelf bevestigd op social media. De Nord CE 2 is voorzien van een MediaTek Dimensity 900-chipset en 5G-ondersteuning.

Volgens de woorden van OnePlus kun je met de nieuwe chipset “multitasken als een pro”. Ondanks dat het een budgetprocessor is, verwachten we dat hij genoeg kracht levert om de Nord CE 2 met gemak door je dagelijkse smartphonetaken te krijgen. Al zal het verschil tussen deze chipset en die van nieuwe vlaggenschip-toestellen wel duidelijk te zien zijn in benchmarktests.

OnePlus onthult mogelijk meer over deze smartphone in de komende dagen, voorafgaand aan de grote onthulling op 17 februari. Het belangrijkste nieuws kun je je teruglezen op TechRadar.

Analyse: OnePlus neemt budgetsmartphones heel serieus

OnePlus heeft een naam voor zichzelf gemaakt door smartphones met vlaggenschip-specs te verkopen voor een midrange-prijs. Als je kijkt naar de recent onthulde OnePlus 10 Pro zie je dat het bedrijf nog steeds weet wat het doet in dat opzicht.

De laatste jaren laat OnePlus zien ook een belangrijke speler te zijn op de midrange- en budgetmarkt. De OnePlus Nord liet dit als eerste zien in 2020 en deze werd snel opgevolgd door andere betaalbare smartphones, zoals de oorspronkelijke OnePlus Nord CE.

Als het om budgetsmartphones gaat, is er genoeg keuze op dit moment. Dat houdt OnePlus echter niet tegen om de competitie aan te gaan. Op papier lijkt het erop dat de OnePlus Nord CE 2 een aantrekkelijk toestel wordt.

We moeten nog zien of de fusie tussen Oppo en OnePlus effect gaat hebben op de strategie. Mogelijk zien we minder smartphones verschijnen van beide bedrijven. In de tussentijd kijken we uit naar wat de OnePlus Nord CE 2 te bieden heeft.