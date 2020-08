'OnePlus Nord binnenkort beschikbaar in nieuwe kleurversie'

Momenteel is de OnePlus Nord beschikbaar in de kleuren Blue Marble en Gray Onyx. Het ziet er echter naar uit dat de fabrikant daar binnenkort een nieuwe versie aan wil toevoegen, zo weten meerdere bronnen te melden.

Roland Quandt (een gerespecteerde leaker) maakte de claim op Twitter dat er een 'Gray Ash' versie van de OnePlus Nord in de maak is. Deze variant moet in het begin van oktober op de markt komen. In een reactie op de tweet bevestigde een andere leaker genaamd @MaxJmb dit gerucht.

Niet alleen dat, maar de kleur was ook al eerder gespot in code voor OxygenOS (de software waar de Nord op draait) door een XDA Developers-lid, dus het klinkt zeer waarschijnlijk dat deze kleurversie eraan komt.

OnePlus Nord "Grey Ash" color variant supposedly launching at the beginning of October.August 11, 2020

De kans bestaat dat dit een matte versie is van de huidige Gray Onyx kleur. OnePlus heeft zowel matte als glanzende versies aangeboden op vorige telefoons, en de kleur as klinkt niet alsof het heel ver weg is van de kleur onyx.

Het is voorlopig nog maar speculatie, maar het zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor kopers, mede omdat glanzende tinten de neiging hebben om veel sneller/meer vlekken te krijgen.

Hoewel Quandt beweert dat de nieuwe kleur begin oktober zou kunnen verschijnen, heeft hij niet gezegd waar. Het is mogelijk dat sommige regio's hem later krijgen dan andere, dus er is een kans dat je langer dan dat wacht op de nieuwe tint.

In ieder geval lijkt het erop dat OnePlus behoorlijk gefocust is op de telefoon, want sinds de lancering heeft de OnePlus Nord al een aantal OxygenOS updates ontvangen om de prestaties van de camera te verbeteren. Een recente update (versie 10.5.4) bracht bijvoorbeeld verbetering in selfies bij weinig licht, en macrofoto's.

OnePlus werkt ook aan OxygenOS 11, een grotere update die - onder andere - de 'always-on'-weergavefunctie naar OnePlus-telefoons brengt. We verwachten dat deze grote update op de OnePlus Nord verschijnt, net na de OnePlus 8-serie.