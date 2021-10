OnePlus 9RT en OnePlus Buds Z2: details lekken voorafgaand aan lancering

De OnePlus 9RT en OnePlus Buds Z2 worden officieel onthuld op 13 oktober. Nu die datum dichterbij komt, zijn er inmiddels ook wat details bevestigd. Daarnaast zijn er nog wat onbevestigde leaks om te delen.

OnePlus bevestigde (via GSMArena) dat de OnePlus 9RT draait op een Qualcomm Snapdragon 888-processor. We weten nu ook dat het over high-end LPDDR5 RAM-geheugen en UFS 3.1 flashgeheugen beschikt. Er is daarnaast een 120Hz display aanwezig, evenals een batterijcapaciteit van 4.500mAh met een maximale laadsnelheid van 65W.

Als we nieuwe leaks moeten geloven, zijn er twee of drie kleuropties mogelijk bij dit toestel, afhankelijk van de regio. De verkoop begint op 19 oktober. Het lijkt er echter sterk op dat de OnePlus 9RT niet buiten China en India verkrijgbaar zal zijn.

[1/3] OP9RT5GStorage and RAM variants by region:In China:- Hacker Black: 8/128, 8/256, 12/256- Nano Silver: 8/128, 8/256, 12/256- Teal: 12/256In India:- Hacker Black: 8/128, 12/256- Nano Silver: 8/128, 12/256Android 11Qualcomm SM8350OLED w/ VRROctober 9, 2021 See more

Noise-cancelling oortjes

Tipgever Evan Blass stelt dat er 8GB of 12GB RAM-geheugen mogelijk is, gepaard met 128GB of 256GB aan opslag. Blass vermoedt daarnaast de komst van een drievoudige camera (50MP+16MP+2MP) aan de achterkant. Het toestel moet beschikbaar zijn in het zwart en zilver (en een blauwgroene optie in China).

Dan zijn er nog de OnePlus Buds Z2, die mogelijk breder beschikbaar zijn dan de OnePlus 9RT. OnePlus zegt (via GSMArena) dat de draadloze oortjes een ruisreductie van 40dB aanbieden.

We hebben ook de verpakking van de oortjes gezien, dankzij Evan Blass. Er is nog vrij weinig over voor OnePlus om aan te kondigen aanstaande woensdag.