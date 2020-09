OnePlus 8T kan dag na iPhone 12 worden gelanceerd

Het ziet ernaar uit dat oktober een drukke maand wordt voor tech-fans - 13 oktober wordt misschien de dag dat we de iPhone 12 zien, en een nieuw lek zegt dat de OnePlus 8T de dag erna verschijnt.

Veelvoudig tech-lekker Ishan Agarwal postte een tweet waarin 14 oktober de dag werd van de lancering van de OnePlus 8T. Aan de verwoording van het bericht te zien lijkt het alsof OnePlus dit intern heeft beslist.

Agarwal heeft een betrouwbaar parcours, maar 2020 is een gek jaar voor productlanceringen, dus dit kan waarschijnlijk veranderen.

Dat houdt in dat we vrij snel de nieuwe smartphone van OnePlus te zien krijgen, misschien samen met een Pro-versie en het nieuwe toestel uit de Nord-reeks.

Agarwal deelde ook een afbeelding van de telefoon, maar het ziet er niet premium genoeg uit om de OnePlus 8T te zijn. Misschien deelde Agarwal gewoon een render van de Nord om als illustratie te dienen voor het artikel.

Exclusive for @mysmartprice: It's happening! The OnePlus 8T launch event date has been set for October 14. Unless of course there are last minute changes (that's 2020 for you!). More products? 🤷🏻‍♂️. But I'm Excited! #OnePlus8TLink & please credit: https://t.co/Xg3dyfctcN pic.twitter.com/bIMM3NM1TdSeptember 18, 2020