OnePlus 8 Pro gespot in handen van Robert Downey Jr.

Weet je nog dat OnePlus een samenwerking had aangekondigd met Robert Downey Jr. voor haar OnePlus 7-serie? Het ziet ernaar uit dat de samenwerking verlengd is voor de OnePlus 8-serie.

Zojuist is er een foto opgedoken waarin we de acteur uit Iron Man zien, met een nog niet aangekondigde OnePlus-telefoon in zijn hand. Gezien het feit dat binnenkort de OnePlus 8-serie uit de doeken wordt gedaan, is het niet meer dan logisch dat het hier gaat om een OnePlus 8 (Pro). Het geschoten kiekje lijkt gemaakt te zijn tijdens het produceren van reclamemateriaal.

Toegegeven, het toestel ziet er op het eerste gezicht uit als een OnePlus 7T Pro, maar schijn bedriegt; als je beter kijkt naar het plaatje, zie je dat er een extra sensor aanwezig is op de telefoon die Downey Jr. in handen heeft.

We denken niet dat het gaat om een stiekem gemaakt shot. In plaats daarvan houden we er meer rekening mee dat OnePlus zelf deze afbeelding heeft gelekt. De omgeving waarin deze foto geschoten lijkt, komt bij ons niet echter over als een gebied waar iedereen zomaar even kan lopen.

Het design van de OnePlus-telefoon ligt in de lijn met dat van de OnePlus 8 Pro renders. Ook daar zagen we een design dat we herkennen van de OnePlus 7T Pro, maar dan met een extra camera én cameragat aan de voorzijde. Onder de motorkap drijft een Snapdragon 865 de boel aan, samen met boordevol opslaggeheugen en RAM. Een ander groot hoogtepunt: geen 90Hz display, maar 120Hz display.

We verwachten dat de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro medio april op de markt komen. Er gaan ook geruchten over een OnePlus 8 Lite-model, maar een release lijkt nog niet in zicht voor deze budgetoptie.