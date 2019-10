OnePlus 7T prijs gelekt voor officiële lancering

We wachten met smart af tot er meer bekend is over de OnePlus 7T serie, nog een paar uur en dan horen we het tijdens de wereldwijde lancering, maar de prijs van de nieuwe smartphone is al uitgelekt.

Ishan Agarwal plaatste op Twitter de prijzen in euro’s van de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro de McLaren uitvoering. Hoeveel de OnePlus 7T Pro, waar de meeste mensen naar uitkijken, gaat kosten is nog niet bekend.

De OnePlus 7T zal voor 589 of 599 euro over de toonbank gaan, daar krijg je 8GB aan RAM-geheugen voor en 256GB aan opslag. In vergelijking, de OnePlus 7 kost rond de 480 euro voor dezelfde opslag.

Have some news for European OnePlus fans! The OnePlus 7T Pro McLaren Edition will be the MOST EXPENSIVE OnePlus phone yet: It will cost €849-€859 for 12GB/256GB. The starting Price of the OnePlus 7T is €589-€599 for 8GB/128GB. #OnePlus7T #OnePlus7TSeries #ANewEra #OnePlus pic.twitter.com/RlMirYMeoYOctober 9, 2019

Dan is er nog de OnePlus 7T Pro in de McLaren uitvoering, een hoogwaardige versie van de Pro met een aangepast ontwerp, een auto-thema en meer RAM-geheugen. Volgens twitteraar Agarwal zou dit toestel rond de 849-859 euro gaan kosten voor 12GB aan RAM-geheugen en 256GB aan opslag.

Dit is tot nu toe de hoogste aankoopprijs voor een OnePlus handset. Al zijn we er natuurlijk nog niet zeker van dat dit de daadwerkelijke prijzen zijn van de OnePlus 7T smartphones.

Nog een paar uur en dan weten we het zeker, vanmiddag vindt het OnePlus evenement plaats in Londen. Wij van TechRadar zullen daarbij aanwezig zijn om je te voorzien van het laatste nieuws, reviews en analyses. Dus houd de website in de gaten voor het laatste nieuws over de OnePlus 7T serie.