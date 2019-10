'OnePlus 7T Pro krijgt nieuwe kleur'

OnePlus organiseert op donderdag 10 oktober een evenement in Londen, de verwachting is dat er dan meer details naar buiten komen over de onthulling van de OnePlus 7T, en misschien nog interessanter, de OnePlus 7T Pro.

Het vlaggenschip van het bedrijf zou vergelijkbaar zijn met de OnePlus 7 Pro, maar volgens een nieuw gerucht verschijnt de 7T Pro in een andere kleur blauw dan die we eerder dit jaar hebben gezien bij de 7 Pro.

Deze informatie is afkomstig van Samsung Leaks die het nieuws deelde op Twitter. Daar toonden ze een foto van de vernieuwde blauwe kleur naast de OnePlus 7 Pro.

In de tweet staan geen details over hoeveel verschillende kleuren er zullen zijn, maar het geeft ons wel een idee van de nieuwe blauwtint die het bedrijf wellicht omarmt voor hun volgende handset.

Old vs. New color🔵 pic.twitter.com/6ox6kK7QwNOctober 7, 2019

Ook zou OnePlus naar verluidt een variant introduceren van de aankomende smartphone die tot stand is gekomen door de samenwerking met het merk McLaren.

Pete Lau, de CEO van het bedrijf, deelde een foto van een doos die erg lijkt op de voorgaande ontwerpen van de McLaren-edities.

Echt zeker weten doen we pas op 10 oktober tijdens het evenement van OnePlus in Londen. De verwachting is dat de OnePlus 7T Pro dan wordt aangekondigd. Wij zullen aanwezig zijn bij dit evenement om details te delen, houd TechRadar dus in de gaten voor het laatste nieuws over de 7T Pro.

