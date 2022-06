OLED-schermen iPhone 14 mogelijk afkomstig van Samsung

Samsung staat volgens berichtgeving bovenaan het contactenlijstje van Apple voor de displays van de iPhone 14-serie.

Volgens een bericht van het Zuid-Koreaanse nieuwsplatform ETNews (opens in new tab) claimen ''industriekenners'' dat Apple Samsung Display formeel heeft benaderd voor een bestelling van ongeveer 80 miljoen schermen. Deze zouden in het derde kwartaal (juli-september) geleverd moeten worden, voor de lancering van de verwachte iPhone 14-lancering in september.

Details van de bestelling versterken de geruchten dat de iPhone-lijn van dit jaar geen iPhone 14 Mini (opens in new tab) gaat bevatten. In plaats daarvan zijn er slechts twee schermgroottes voor de vier iPhone 14-toestellen.

De line-up van de nieuwe iPhone-generatie bestaat volgens leaker Ming-Chi Kuo uit een iPhone 14 en een iPhone 14 Pro met een 6,1 inch scherm. Iets minder dan de helft van de bestelling is bedoeld om de grotere iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max te voorzien van een scherm. Die twee laatste krijgen een 6,7 inch scherm, dankzij Apple's ambitie om wederom de beste iPhone in 2022 te bieden.

Samsung Display gebruikt twee verschillende productiemethoden om de OLED-schermen van deze bestelling te maken: LTPS-TFT en LTPO-TFT. De laatste methode biedt efficiëntere kracht en is vermoedelijk straks op de twee Pro-modellen van de iPhone 14-familie terug te vinden.

De standaard iPhone 14 en iPhone 14 Max gebruiken vermoedelijk de meer bescheiden LTPS-TFT-technologie, welke lagere verversingssnelheden en een ietwat lagere kwaliteit scherm creëert.

Analyse: de concurrentie aflezen

Alhoewel 80 miljoen units naar een enkele leverancier Samsung een grote overwinning zou leveren, is het geen goed teken voor Apple-fans die hopen op betaalbaardere iPhones dit jaar.

Hoe meer fabrikanten Apple's eisen en kwaliteitstandaarden halen, hoe groter de concurrentie wordt. Hierdoor dalen de prijzen van onderdelen en levert het, theoretisch gezien, een besparing op voor consumenten.

In het verleden heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant LG Display vaak Samsung ondersteund bij het leveren van iPhone-schermen aan Apple. Recentelijk voegde Chinese fabrikant BOE Technology zich toe aan deze samenwerking.

BOE maakt sinds de iPhone 12 schermen voor Apple. Of de techgigant ook voor de iPhone 14 een samenwerking is aangegaan met deze fabrikant is nog niet bekend.

Apple heeft pas recentelijk de iPhone 13-schermproductie weer vervolgd bij BOE, nadat bleek dat het Chinese bedrijf inleverde op kwaliteit om kosten te besparen (bericht door 9to5Mac (opens in new tab)). De fabrikant had dit niet aan Apple gemeld.

Alhoewel BOE is teruggekeerd als leverancier van onderdelen voor de iPhone 13, is dit geen garantie dat het bedrijf betrokken is bij de productie van de iPhone 14. Volgens GSMArena (opens in new tab) evalueert Apple deze week opnieuw hun validiteit als mogelijke leverancier. Dit leidt eventueel tot nog meer concurrentie voor Samsung Display's bestellinggrootte. Ook verlaagt dit de kans op een betaalbaardere iPhone.