Is er alweer een nieuwe Apple TV 4K op komst?

Er is vorig jaar nog een nieuwe versie van de Apple TV uitgekomen, maar het lijkt erop dat Apple nu alweer plannen heeft om een opvolger uit te brengen voor een van de beste streamingapparaten op de markt.

Volgens een verslag van de bekende Apple-leaker Mark Gurman van Bloomberg (opens in new tab) is het bedrijf zich aan het voorbereiden om begin 2024 een nieuwe Apple TV met een verbeterde processor te lanceren.

Het nieuwe model behoudt waarschijnlijk het design van de Apple TV 4K (2022). Deze voorganger heeft wel een aangepast design gekregen ten opzichte van oudere modellen, want het apparaat is iets kleiner gemaakt, gebruikt geen ventilator meer en gebruikt nu USB-C voor het opladen van de afstandsbediening. Ook is er op de 2022-versie tot 128GB aan opslagruimte beschikbaar en het apparaat draait op Apple's recente A15 Bionic-processor.

Naast een snellere processor lijkt de upgrade niet heel groot te worden. Gurman zegt bijvoorbeeld ook in zijn verslag dat het nieuwe model geen ondersteuning krijgt voor 8K-streaming, zoals sommigen misschien hadden verwacht van het volgende Apple TV-model.

Het is ondanks dit nieuws nog steeds niet duidelijk of de nieuwe Apple TV nu wel gebruik gaat maken van een HDMI 2.1-poort met de volledige bandbreedte van 48Gbps. Ook weten we nog niet of de HDMI-poort op het huidige model ooit ondersteuning krijgt voor die volledige bandbreedte. Er is namelijk wel ondersteuning voor eARC en dat is ook een HDMI 2.1-functie.

Volgens Gurman is Apple ook van plan om een nieuw apparaat te lanceren dat eigenlijk meerdere losse Apple-apparaten combineert. Het zou gaan om een apparaat met Apple TV-functies én HomePod speakers die geoptimaliseerd zijn voor tv-audio én een ingebouwde camera. Volgens het verslag heeft deze nieuwe productlijn echter vertraging opgelopen, dus wanneer die wordt gelanceerd is nog niet bekend. In ieder geval kunnen mensen zich nu eerst focussen op de nieuwe HomePod 2.

(Image credit: Apple)

Conclusie: Wat houdt die upgrade nou eigenlijk in?

Het lijkt een beetje overbodig om begin volgend jaar alweer een nieuw model uit te brengen zonder echt grote upgrade(s), terwijl we eind vorig jaar al een nieuwe (krachtigere) Apple TV kregen.

De extra krachtige nieuwe processor kan bij het gamen misschien een kleine boost geven, maar voor het alledaagse Apple TV-gebruik lijkt het ons onwaarschijnlijk dat het echt een merkbare verbetering gaat opleveren ten opzichte van het huidige model. Dit model levert namelijk al een enorm soepele ervaring en heeft ook al de beste beeldkwaliteit van alle streamingapparaten die je momenteel kan krijgen.

We zouden het wel fijn vinden als er een volledige HDMI 2.1-poort wordt toegevoegd of als er een Ultra Wideband-chip (UWB) wordt toegevoegd aan de Siri-afstandsbediening, om hem makkelijker terug te kunnen vinden. Zelfs met die nuttige toevoegingen zou het nog niet echt een heel waardevolle upgrade zijn, zeker als je bijvoorbeeld de afstandsbediening ook los kan kopen (laten we het hopen).

Hoewel je je dus kan afvragen of deze potentiële nieuwe release nodig is, is het toch goed nieuws voor bestaande Apple TV-gebruikers. Dit zou namelijk wel laten zien dat Apple van plan is om dit platform te blijven ondersteunen en dat was recentelijk niet altijd even duidelijk dankzij het gebrek aan grote updates voor Apple's tvOS. Ook is het misschien een schrale troost dat je oudere Apple TV niet zo verouderd lijkt in vergelijking met het nieuwe model als er inderdaad zo weinig verschillen zijn.

Het lijkt er in ieder geval op dat de Apple TV 4K (2022) zeker geen miskoop is, ook al komt er misschien een nieuwe versie aan begin volgend jaar.