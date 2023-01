MacBook Pro 16 inch (2023): alles wat je moet weten over Apple's nieuwste laptop

Apple heeft uit het niets een aantal nieuwe MacBook Pro-modellen aangekondigd. Deze nieuwe MacBooks maken gebruik van de nieuwste M2 Pro- en M2 Max-processors. Je kan hier ook meer lezen over het 14-inch model, maar hieronder gaan we verder in op de grotere (en duurdere) 16-inch versie.

Dankzij de nieuwe krachtige M2 Pro- en Max-chips, kunnen we ervan uitgaan dat de 2023 MacBook Pro 16 inch zeker een plek krijgt op onze lijst van de beste Apple MacBooks en Macs, net als de MacBook Pro 13 inch (2022), die de standaard M2-processor gebruikt. Die chip was ook al te vinden in de MacBook Air (2022).

Er zijn veel fijne verbeteringen te vinden op dit nieuwe model, waaronder natuurlijk de superkrachtige nieuwe chips. Het zijn natuurlijk nog steeds erg dure apparaten, maar dat is ook geen verrassing als het gaat om Apple-hardware. We hebben helaas hier in Nederland en België wel te maken met een prijsverhoging van een paar honder euro vergeleken met de vorige generatie MacBook Pro's.

Lees vooral verder om te zien wat we tot nu toe allemaal al weten over deze nieuwe laptop. Natuurlijk komt er ook nog wel een review van de nieuwe MacBook Pro aan zodra we deze grondig hebben kunnen testen, dus hou vooral de website in de gaten.

MacBook Pro 16 inch (2023): In het kort

Wat is het? Het 16-inch model van Apple's 2023 M2 MacBook Pro

Het 16-inch model van Apple's 2023 M2 MacBook Pro Wanneer verschijnt het? Nu beschikbaar om te bestellen, maar komt officieel uit op 24 januari (en wordt ook dan pas geleverd)

Nu beschikbaar om te bestellen, maar komt officieel uit op 24 januari (en wordt ook dan pas geleverd) Hoeveel kost het? Tussen de 3.049 en 4.199 euro zonder optionele upgrades

MacBook Pro 16 inch (2023): Releasedatum

(Image credit: Apple)

Op Apple's website kan je nu een video vinden (opens in new tab) met een hele hoop informatie over de nieuwe MacBook Pro 16 inch. Het belangrijkste detail dat hier te vinden is, is waarschijnlijk de releasedatum van 24 januari. Je kan de laptop echter al wel bestellen via de website van Apple en via officiële retailers voor Apple-producten.

Het is niet het enige apparaat dat Apple op 24 januari lanceert, want ook de M2 MacBook Pro 14 inch en de nieuwe M2-versies van de Mac mini komen op die datum uit. Als je tussen nu en 23 januari direct bij Apple (opens in new tab) bestelt, dan wordt je nieuwe laptop als het goed is ook bezorgd (of kan je hem ophalen) op 24 januari (of in ieder geval vrij snel na de release).

MacBook Pro 16 inch (2023): Prijs

(Image credit: Apple)

Zoals eerder benoemd, heeft de M2 MacBook Pro 16 inch hier helaas een prijsverhoging van een paar honderd euro gekregen. Dat vinden we wel een beetje teleurstellend gezien de huidige economische situatie (en Apple's prijzen die altijd al hoog zijn). De goedkoopste versie heeft nu een adviesprijs van 3.049 euro. Je krijgt dan een M2 Pro-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB aan SSD-opslagruimte.

Als je toch wat meer kracht zoekt, dan kost de M2 Max-versie van de MacBook Pro 16 inch ongeveer duizend euro meer met een prijs van 4.199 euro. Daarbij krijg je dan wel 32GB werkgeheugen en een 1TB SSD.

Alle modellen kunnen, net als in voorgaande jaren, ook nog via Apple's website naar wens worden geconfigureerd. Je kan dus per model kiezen tussen verschillende versies van de processors, verschillende hoeveelheden RAM en verschillende hoeveelheden SSD-opslag. Als je echt de meest premium MacBook Pro 16 inch wil samenstellen (met 96GB RAM en 8TB opslagruimte), dan mag je daarvoor het torenhoge bedrag van 7.649 euro neerleggen. Je kan op de website ook kiezen om de Final Cut Pro- en Logic Pro-software vooraf te laten installeren op de laptop, voor respectievelijk 349,99 en 239,99 euro.

MacBook Pro 16-inch (2023): Specs

(Image credit: Apple)

Het is wel interessant om te zien dat alleen de krachtigere varianten van de M2 Pro-processor beschikbaar zijn op de 16-inch MacBook Pro. Er is namelijk wel een iets

minder krachtige versie met minder CPU- en GPU-cores beschikbaar op de nieuwe MacBook Pro 14 inch.

Je kan verder wel kiezen tussen twee verschillende versies van de M2 Max-chip. Er is een versie met 30 GPU-cores en een krachtigere versie met 38 cores. Elk model maakt gebruik van dezelfde 12 CPU-cores en de 16-core 'Neural Engine'.

Het werkgeheugen waaruit je kan kiezen hangt af van de specifieke processor die je selecteert. 16GB of 32GB RAM voor de M2 Pro en tot 96GB RAM voor de M2 Max. Opslagruimte begint vanaf 512GB, maar je kan ook kiezen voor 1TB, 2TB, 4TB of 8TB. Bij de MacBook Pro 16 inch met de M2 Max-chip krijg je minimaal 1TB aan opslagruimte.

Het 16-inch display is technisch gezien een 16,2-inch display, maar aan de bovenkant zijn de hoeken afgerond. Daardoor is de ruimte op het scherm die je echt kan gebruiken iets kleiner dan die 16,2 inch. Er wordt nog steeds gebruikgemaakt van Apple's geliefde Liquid Retina XDR-scherm van erg hoge kwaliteit. De batterij heeft wel een upgrade gekregen, want deze gaat nu volgens Apple tot 22 uur lang mee.

Qua aansluitingen zitten er drie Thunderbolt 4-poorten, één HDMI-poort met ondersteuning voor 8K, een SDXC-kaartlezer, een koptelefoonpoort en een MagSafe 3-oplaadpoort op de laptop. Alles bij elkaar is deze nieuwe MacBook Pro dus wel weer een indrukwekkende vertoning van Apple.