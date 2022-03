Nintendo Switch Online-app krijgt grote opfrisbeurt

De Nintendo Switch Online-app, de officiële mobiele app die bij de abonnementsdienst hoort, heeft een grote opknapbeurt gekregen.

De 2.0-update heeft de app voorzien van een compleet nieuw ontwerp en het een stuk makkelijker gemaakt om vrienden toe te voegen. Voorheen moest je handmatig een twaalfcijferige code intypen elke keer als je iemand aan je vriendenlijst wil toevoegen, nu kan dat met een enkele knop in de app.

Dit maakt het hele proces een stuk gestroomlijnder, waardoor de app eindelijk de moeite waard is om te downloaden. Hiervoor was daar nog niet echt een reden toe.

De app laat je ook jouw onlinestatus aanpassen en die van je vrienden zien, zonder dat je de console erbij moet pakken. Volgens de omschrijving in de iOS app store, zijn er nog een aantal andere kleine veranderingen geïmplementeerd.

De update volgt de lancering van Nintendo’s nieuwe missie- en beloningsysteem. Hiermee kun je punten verdienen door wekelijkse of maandelijkse uitdagingen te voltooien. Het is een makkelijke manier om wat punten in te halen om aan gratis extraatjes uit te geven.

(Image credit: Nintendo)

Analyse: simpel maar effectief

De Nintendo Switch Online-app is sinds zijn release in 2017 altijd ietwat magertjes geweest. De functies waren beperkt en weinig spelers namen de moeite om de app daadwerkelijk te installeren. De meest nuttige feature is de online voice-chat. Hiermee kun je met andere Switch-spelers praten in online games.

Echter is dit niet echt een revolutionaire functie. Voice-chat, het weergeven van je onlinestatus en in-game chat zijn ook allemaal mogelijk in de bijbehorende apps van de Xbox Series X en PS5. Al heeft Nintendo de app een stuk aantrekkelijker gemaakt met de verbeterde functie om vrienden toe te voegen.

Hopelijk blijft het bedrijf de functies van de app uitbreiden. Op dit moment is het een ietwat vergeten toevoeging van de Nintendo Switch, maar het zou een volwaardige metgezel van de console kunnen zijn.