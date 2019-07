De Nintendo Switch Lite handheld is een feit!

Er waren al geruchten over deze "nieuwe" handheld van Nintendo en die zijn bij deze officieel bevestigd door de aankondiging van de Nintendo Switch Lite. Deze handheld-console is het goedkopere broertje van de bestaande Nintendo Switch. Het grootste verschil is dat je deze nieuwe Switch niet zal kunnen aansluiten op je tv en je dus genoegen zal moeten nemen met het schermpje op de console om je games te spelen.

Er zijn drie leuke kleuren beschikbaar: geel, grijs en turkoois (Bron afbeelding: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Lite vs Nintendo Switch: de belangrijkste verschillen

Als we de Nintendo Switch Lite vergelijken met de originele Switch dan zien we duidelijke gelijkenissen en verschillen. Het grootste verschil is dat je de Nintendo Switch Lite niet zal kunnen aansluiten op je tv of beamer. Er is geen mogelijkheid om de Switch Lite in een docking station te zetten en met een HDMI-kabel aan te sluiten op een groter scherm. Je zal dus genoegen moeten nemen met het scherm op de handheld zelf.

Daarnaast zitten de controllers, de Joy-Cons, hier vast aan de console. In tegenstelling tot bij de gewone Switch kan je de Joy-Cons niet van de Switch Lite afnemen. Er is eveneens geen kick-stand aanwezig om de console rechtop te zetten op een tafel. Bij de originele Switch kon je bijvoorbeeld met een vriend(in) een multi-player spelletje spelen op de trein door elk een controller te nemen en de Switch op het tafeltje te zetten, maar dat is bij de Lite-versie dus niet mogelijk.

De Nintendo Switch Lite is dus een pure handheld-console, vergelijkbaar met de Nintendo 3DS-reeks. Je kan hem het beste vergelijken met de Nintendo 2DS, maar dan zonder het tweede scherm.

Nintendo Switch Lite vs Nintendo Switch: de gelijkenissen

De Switch Lite heeft dus geen tabletop-modus, tv-modus of afneembare Joy-Cons, maar dat zijn dan ook de enige verschillen. De games die je kan spelen zijn exact hetzelfde, al zullen er games zijn die niet geschikt zijn voor het handheld-formaat. Denk bijvoorbeeld aan games Just Dance waarbij je moet bewegen met de Joy-Con. Klassiekers zoals Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart en de nieuwe Pokémon-games kan je natuurlijk wel spelen.

Legend of Zelda: Breath of the Wild. (Bron afbeelding: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Prijs, beschikbaarheid en speciale edities

Nog twee belangrijke aspecten van een nieuwe console zijn natuurlijk de prijs en beschikbaarheid. Wat betreft de prijs is er nog geen informatie vrijgegeven voor de Benelux. In de VS ligt de prijs van de Nintendo Switch Lite vast op 199,99 dollar, wat 100 dollar minder is dan de prijs van de gewone Nintendo Switch. Hier is de prijs voor de gewone Switch ongeveer 325 euro, dus we verwachten dat de Switch Lite over de toonbanken zal gaan voor 225 euro.

De lanceringsdatum is daarentegen wel bekend en ligt vast op 20 september. Als je nog geen Switch hebt en er eentje wou aankopen om de nieuwe Pokémon Shield en/of Pokémon Sword op te spelen, dan wil je misschien nog wat langer wachten. Op 8 november, een week voor de lanceringsdatum van de nieuwe Pokémon-games, verschijnt namelijk ook een unieke Pokémon-editie van de Nintendo Switch Lite in de winkel met een aangepast ontwerp. De prijs van die console is exact hetzelfde als die van de gewone Switch Lite, dus er is eigenlijk niets dat je tegenhoudt als je toch van plan was om te wachten op Pokémon Sword en Shield.