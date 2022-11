Nieuwste Windows 11 update zorgt voor stotteren in games

De Windows 11 22H2-update uit 2022 heeft al voor meerdere problemen gezorgd en er is nu weer een nieuw probleem ontdekt. Microsoft zegt dat sommige gebruikers misschien lagere prestaties dan verwacht gaan ervaren in sommige games.

Dit is het nieuwste probleem dat kan worden toegevoegd aan de lijst met bekende problemen (opens in new tab) die Microsoft bijhoudt sinds de release van de update, meldt PC Gamer (opens in new tab). Het probleem wordt gekenmerkt door games die moeizaam draaien of stotteren tijdens het spelen. Als je dus hebt gemerkt dat je games na de update niet meer soepel draaien, dan ben je niet de enige met dit probleem.

Microsoft zegt dat het probleem is ontstaan doordat sommige games en apps onopzettelijk gebruik zijn gaan maken van bepaalde debugging-functies voor de GPU prestaties. Deze functies horen normaal gesproken niet te kunnen worden gebruikt door de consument. Het is dus een functie in Windows 11 die automatisch wordt aangezet wanneer dat niet de bedoeling is.

Kun je het probleem al oplossen?

Microsoft is gestopt met het aanbieden van de 22H2-update aan computers waarvan wordt verwacht dat deze bug erop kan verschijnen. Als je de update echter al geïnstalleerd hebt, dan zegt Microsoft dat het "misschien" kan helpen als je zorgt dat de apps en games waarin je het probleem merkt, geüpdatet zijn naar de nieuwste versies. Maar dat is dus geen gegarandeerde oplossing.

Daarnaast zegt Microsoft wel dat ze aan het werken zijn aan een oplossing en dat ze die oplossing dan willen toepassen bij een toekomstige update. Met andere woorden, het wordt wachten tot de oplossing komt in een toekomstige patch voor Windows 11.

Je kunt wel zelf nog de update terugdraaien, zodat je weer gebruik kunt maken van de vorige versie van Windows 11, terwijl Microsoft de problemen met deze versie oplost. Dit kun je doen door naar Instellingen te gaan, dan onder Systeem naar Systeemherstel te gaan en daar terug te gaan naar een versie van de software voor de 22H2-update. Als je geen vorige versie ziet om naar terug te gaan, kun je de update ook terugdraaien via Instellingen > Windows Update > Geschiedenis van updates > Installatie van updates ongedaan maken.

Conclusie: er zijn nog wat kinderziektes

Bij het updaten van miljoenen computers, kun je verwachten dat sommige van die computers wel wat fouten gaan ervaren. Het is natuurlijk altijd wel de bedoeling dat er zo min mogelijk apparaten problemen gaan tegenkomen en dat mogelijke problemen ook minimale invloed zullen hebben.

Het is lastig om te achterhalen hoeveel mensen er precies last hebben van dit probleem, maar we gokken dat er toch redelijk wat games door dit probleem worden beïnvloed. Er is namelijk ook een Reddit-thread over het probleem (opens in new tab) met daaronder honderden opmerkingen.

We hebben eerder ook al gemeld dat een flink aantal gebruikers al problemen ervaarden met hun gaming-prestaties na de 22H2-update. Het lijkt erop dat die problemen misschien behoren tot dit probleem dat nu officieel door Microsoft wordt erkend.

Deze update heeft verder ook al problemen veroorzaakt bij printers en bij Windows Hello. We denken dat Microsoft daarom dit probleem ook zo snel mogelijk wil oplossen, want anders blijft het aantal mensen dat overstapt naar Windows 11 waarschijnlijk ook erg laag.