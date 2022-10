Windows 11 22H2 blokkeert vanwege problemen met Windows Hello gezichtsherkenning

De eerste grote update van Windows 11 (22H2) heeft wederom problemen, ditmaal met betrekking tot Windows Hello logins.

Zoals Bleeping Computer (opens in new tab) meldt, heeft Microsoft bevestigd dat de Windows 11 22H2-update op sommige pc's wordt geblokkeerd vanwege compatibiliteitsproblemen met de beveiligingsfunctie Windows Hello. Blijkbaar heeft de bug niet alleen invloed op biometrische logins, maar ook op traditionele pincodes.

In een dashboard status update geeft Microsoft de volgende toelichting (opens in new tab): "Aanmelden met Windows Hello werkt mogelijk niet zoals verwacht na een update naar Windows 11 versie 22H2 op toestellen die Windows Hello Enhanced Sign-in Security gebruiken."

Microsoft verduidelijkt verder dat er geen problemen zouden moeten zijn op pc's die 22H2 installeren en vervolgens Windows Hello inschakelen.

Er is momenteel een compatibiliteitsstop voor pc's die getroffen zouden zijn, maar het goede nieuws is dat dit binnenkort wordt opgeheven. De bug werd namelijk verholpen in patch KB5017389.

Dat is een preview-update uit september die net zijn volledige release voor oktober heeft gekregen: "De vergrendeling wordt naar schatting medio oktober 2022 verwijderd."

De update kan elk moment uitgerold worden, waarna Windows 11 apparaten de 22H2-update kunnen installeren. In de tussentijd raadt Microsoft je aan te wachten en de update zeker niet te forceren.

Windows 11 22H2 heeft al de nodige bugs gehad, zoals vervelende problemen met printers, kopzorgen voor mensen met Nvidia grafische kaarten en crashes bij sommige pc's met chips van Intel.