Nieuwe Steam Deck-update brengt makkelijkere prestatie-instellingen

De Steam Deck heeft een update met verschillende aanpassingen en verbeteringen gekregen, met een functie waar veel gamers naar hunkerden: prestatie-instellingen per game.

Dit betekent dat je nu prestaties per game kan instellen zodat specifieke titels compleet naar je hand gezet kunnen worden. Je hoeft dus niet langer steeds opnieuw de juiste framerate-limieten in te stellen of verversingssnelheid af te stellen als je een game speelt.

Als je individuele instellingen laat voor wat ze zijn zet elke game zichzelf terug naar de standaardinstellingen voor de systeemprestaties.

Zoals Valve het uitlegt, ga je als je een game open hebt naar Quick Acces Menu > Performance > Advanced View. Hier selecteer je de optie om de ''per-game settings'' in te schakelen. Welke prestaties dan zijn ingesteld worden opgeslagen voor die game en automatisch toegepast wanneer je de game de volgende keer opent.

Zoals altijd brengt de update een aantal bug fixes aan en brengt het wijzigingen aan in de interface. Deze keer is de button voor het aanzetten van rumble en haptische instellingen van het Quick Acces menu weggehaald (je vindt deze instelling onder Settings > Controller Settings.

Analyse: knelpunten stapje voor stapje oplossen

Het kunnen aanpassen van instellingen per game is belangrijk, aangezien het een karwei was om deze steeds opnieuw aan te passen. Ook in het belang van batterijduur was het nodig om de instellingen aan te passen (zoals een framerate-limiet instellen op een zwaardere game als Elden Ring, zodat je niet middenin een gevecht een lege Steam Deck hebt).

Valve werkt hard aan het verhelpen van een aantal knelpunten op de Steam Deck, zoals een oplossing voor een luidruchtige ventilatie welke al een tijd de meest prominente klacht is (alhoewel die oplossing nog in de beta zit, maar het duurt hopelijk niet lang voor die volledig wordt uitgebracht). Het is in elk geval fijn om te zien dat Valve zich bezig blijft houden met het verbeteren van de handheld.

Iets anders opmerkelijks is dat Valve zegt dat met deze update ''Steam hardware functionaliteitsmetingen komen'', wat betekent dat Deck-gebruikers actief worden meegenomen in Valve's maandelijkse verslagen in de toekomst. We kunnen ons voorstellen dat dit een effect gaat hebben op het gebruik van Linux als het gaat om gaming-besturingssystemen op Steam. Het wordt hoe dan ook interessant wat voor impact de Steam Deck gaat hebben.