Meeste top pc-games nu goed speelbaar op Steam Deck

De compatibiliteit van Steam Deck blijft verbeteren. Meer dan de helft van de Steam top 100-games zijn nu speelbaar op de handheld game-pc van Valve.

Er zijn twee mogelijkheden bij games op de Steam Deck: 'Verified' en 'Playable'. Verified houdt in dat ze direct volledig speelbaar zijn op de console, Playable daarentegen betekent dat een spel nog wat kleine aanpassingen nodig heeft voor de beste speelervaring.

Boiling Steam onderzocht de top 100-games op Steam (door te kijken naar het gemiddelde aantal spelers in de afgelopen twee weken). Daaruit bleek dat 54 van de 100 games goed of optimaal presteerde op de Steam Deck. Dat is een meerderheid die je dus op de handheld kan spelen.

28 games hebben de 'Verified'-status gekregen. Dit zijn onder andere Elden Ring, No Man's Sky, Apex Legends, ARK: Survival Evolved, Sekiro en Valheim. De 26 die het label 'Playable' hebben gekregen zijn bijvoorbeeld Counter Strike: Global Offensive (en Source), Team Fortress 2, Dota 2, GTA V en Skyrim.

Analyse: Valve is goed op weg

De overgebleven 46 games vallen buiten de categorie 'Verified' of 'Playable'. Hiervan vallen nog 26 titels onder 'Unsupported', wat betekent dat ze niet op de Steam Deck speelbaar zijn. De overgebleven 20 titels zijn nog niet getest op Steam Deck-compatibiliteit.

Dit betekent dus dat ze mogelijk alsnog speelbaar zijn op de Deck, waarvan sommige zeer waarschijnlijk. Als we erop gokken dat de helft speelbaar is, zou het daadwerkelijke aantal games richting tweederde van het aanbod gaan.

Het ziet eruit als een flinke vooruitgang. Met een meerderheid van de Steam top 100 en in totaal 2000 'Verified'- en 'Playable'-games lijkt het aanbod hard te groeien. Valve kondigde een week geleden nog aan dat ze door de Steam-catalogus heen blijven werken.

Natuurlijk is Valve niet enkel gefocust op het verifiëren en compatibel maken van games voor de Steam Deck. Toch zou in de toekomst het verfijnen van de Steam Deck OS nuttige functies kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het vastzetten van 15 fps frame-rates waar nodig. Is dat nodig? Het is in elk geval handig voor puzzel-games, waar je geen hoge frame-rate nodig hebt en zo batterij kan sparen.

Ben je benieuwd welke games wij aanraden voor de Steam Deck? In dit artikel vertellen we je wat je zeker kan checken als je de handheld hebt weten te bemachtigen. Er zitten een aantal verrassende indie-games in, naast het prachtige spel God of War.

Via PC Gamer